Прошедшая зима в Беларуси была самой теплой за всю историю метеонаблюдений

Календарная зима в Беларуси закончилась, а климатическая так и не наступила. Кроме температурных, этот зимний сезон установил и рекорд по бесснежью. Удивительно и то, что зима была аномально теплой во всем Северном полушарии. Метеорологи связывают эти климатические аномалии в том числе с влиянием атлантических воздушных масс. О том, чем удивили прошедшие месяцы и чего стоит ждать от начала весны, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Зима с точки зрения климатологов наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля и удерживается в таком положении более пяти дней. В Беларуси на рубеже 2019-2020 годов этого так и не произошло. "Средняя температура воздуха в этом зимнем сезоне составила плюс 1,5 градуса, что на 5,5 градуса выше климатической нормы. За всю историю метеонаблюдений у нас зимы с положительными средними температурами не отмечалось ни разу. До этого такими аномально теплыми бывали только отдельные зимние месяцы: например, даже февраль прошлого года был со знаком плюс. Но чтобы вся зима - такое фиксируем впервые", - рассказали в Белгидромете.

Метеонаблюдения на территории Беларуси ведутся уже более сотни лет. Так что можно с уверенностью говорить, что прошедшая зима была самой теплой в нашей стране, начиная с 1881 года. До этого рекордсменом считался зимний сезон 1989-1990 годов, когда средняя температура воздуха была минус 0,1 градуса.

Все три минувших зимних месяца были аномально теплыми: в среднем плюс 1,9 градуса в декабре, плюс 1,1 в январе, плюс 1,6 в феврале. Отклонение температуры от климатической нормы в каждом из них превышало 5 градусов. Декабрь 2019 года занял второе место в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному после декабря 2006-го, а январь и вовсе был самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Температурные рекорды фиксировались на протяжении нескольких дней в каждом месяце в различных населенных пунктах Беларуси.

А вот сумма осадков в стране была близка к обычной: за зиму в среднем выпало 124,5 мм (104% нормы). Меньше всего их было в январе - 36,8 мм (92%), больше всего - в декабре (48,1 мм, или 107%). "При этом наибольшее отклонение от обычных значений наблюдалось в феврале - 39,6 мм, что составляет 113% нормы. По всей территории страны выпало осадков либо близко к норме, либо выше. То есть в Беларуси в феврале отмечалось избыточное увлажнение", - отметили в Белгидромете.

При этом минувшая зима не особенно порадовала снегом. "Дело даже не в его количестве. Осадки у нас были, их выпало около нормы за весь сезон, но устойчивый снежный покров так и не образовался. Он образовывался на день-два, максимум на неделю, потом разрушался. Например, в последний день зимы высота снежного покрова в отдельных пунктах наблюдений была от 0,5 см до 4 см. Естественно, он сейчас быстро сойдет. В связи с положительными температурами реки тоже особо не замерзали", - обращают внимание специалисты.

Удивит ли нас весна новыми климатическими аномалиями? Пока сложно судить. На эту неделю синоптики прогнозируют теплую дождливую погоду. Теплый воздух с акватории Средиземного моря в ближайшие дни будет способствовать повышению температуры, могут даже пасть рекорды, продержавшиеся с 1995 года. Но в четверг, 5 марта, погоду в стране станет определять холодный атмосферный фронт, который начнет оттеснять тепло на восток, и на какое-то время станет прохладнее. Согласно оценке Северо-Евразийского климатического центра, который специализируется на долгосрочных климатических прогнозах по странам СНГ, температура воздуха в Беларуси в марте будет несколько выше нормы.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-