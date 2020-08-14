Прошу белорусов не допускать войны - переселенка из Луганска

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мирной Беларуси стало страшно почти как в Луганске. Таким мнением с журналистами поделилась инструктор-методист физической реабилитации Республиканского реабилитационного центра детей-инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Дутчак, которая приехала в Беларусь из-за военных действий на территории родного Луганска. Она призвала белорусов к миру и окончанию протестов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я приехала в мирную страну. То, что сейчас творится, - это кошмар. Я прошу всех, особенно матерей, чтобы не пускали туда детей, берегли мир и не допускали войны. У нас все начиналось так: мирные акции, а потом полетело все. Начало было в Киеве, мы только по телевизору смотрели. Просто работали, у нас в Луганске все было спокойно. И мы не понимали, что творится. В шоке были, когда смотрели телевизор. А потом бомбы полетели на Луганск, - эмоционально высказалась Виктория Дутчак. - Это был ужас. Я спасала своего сына, везла сюда".

Женщина попросила белорусов не выходить ни на какие акции. "Если ты недоволен, ну, напиши, чем ты недоволен", - считает переселенка из зоны конфликта.

Вместе с сыном Виктория Дутчак переехала из Луганска в Беларусь в 2015 году, на родине же остались мама, другие родственники. Выбор страны она объяснила просто: спокойствие и независимость. Жила у дальних родственников, искала работу в поликлиниках, но там предлагали только место медсестры. А у Виктории Дутчак был за плечами опыт работы в реабилитационном центре инструктором-методистом. Случайно она узнала о республиканском центре, где специалист ее квалификации как раз был нужен. "Меня сразу взяли на работу по специальности, приняли как в свою семью, - с благодарностью отметила она. - Спецразрешение было бесплатно. И сына моего взяли учиться бесплатно в колледж, дали общежитие ему. А я снимала квартиру. В 2018 году вышла замуж - нашла свою судьбу. И у нас все хорошо".-0-