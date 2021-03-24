Простая критика власти не влечет уголовной ответственности - Генпрокуратура

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях, распространенных публично. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления - начальника отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры Евгения Парамонова, комментируя предполагаемые новации закона о противодействии экстремизму, передает корреспондент БЕЛТА.

"Норма построена таким образом, что ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последует за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений. И они должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - рассказала Евгения Парамонова.

Концепция национальной безопасности определяет действия, которые влекут вред интересам национальной безопасности. "Сама норма сконструирована таким образом, что простая критика власти не влечет уголовной ответственности. Речь идет об умышленных заведомо ложных сведениях, распространенных публично", - добавила она.

Как ожидается, в ближайшее время законопроект о противодействии экстремизму поступит в Палату представителей.-0-