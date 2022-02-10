Просто отсидеться невозможно. Юрий Амбразевич о журналистском оттенке в современной дипломатии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломатия стала более публичной, приобрела оттенок журналистской работы. Такое мнение высказал журналистам Юрий Амбразевич, кандидатура которого была согласована главой государства на пост заместителя министра иностранных дел (прежде он работал в качестве постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организаций в Женеве), передает корреспондент БЕЛТА.

"Убежден, что на нынешнем этапе всем нашим послам и постпредам за рубежом необходимо уметь активно разговаривать с прессой. Говорить, не стесняясь, о том, что они думают по поводу политических претензий в адрес нашей страны. Эта открытость позволяет действительно доносить понимание политики главы государства", - сказал дипломат.

Он подчеркнул: необходимо понимать, что добиться позитивного результата во взаимоотношениях с иностранными партнерами, особенно на Западе, просто отсидевшись, не занимая принципиальную позицию, невозможно.

"Поэтому политическая работа приобретает сейчас для послов и постпредов, МИД еще более значимый вес в дополнение к тем задачам, которые глава государства традиционно ставит по торгово-экономическому, экспортному направлению", - сказал Юрий Амбразевич.-0-