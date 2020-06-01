ПРОСТОДЕТИ: в Минске художники поддержали акцию в День защиты детей

У центральных входов в столичные парки в ночь с 31 мая на 1 июня появились огромные смайлы, нарисованные мелом. Таким необычным способом белорусские художники решили привлечь внимание к информационной кампании "Просто дети", которая реализуется ЮНИСЕФ в Беларуси, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и финансируется Правительством Российской Федерации.

Появление смайлов совпало с празднованием Международного дня защиты детей и было поддержано Музеем истории города Минска и Белорусским союзом художников. В акции приняли участие художники Филипп Баласыга, Светлана Петушкова, Каролина Кулеш, Светлана Кмит и Валерия Зезюлько. Рисунки на асфальте выполнены в цветах кампании "Просто дети" и дополнены одноименным хештегом.

Организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к акции, нарисовав смайл мелом и хештег #простодети. Фото рисунков можно размещать также в социальных сетях, отмечая ЮНИСЕФ в Беларуси. К акции присоединились волонтеры Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), которые нарисовали смайлы во дворах своих домов.

Отметим, что информационная кампания "Просто дети" стартовала 3 декабря 2019 года и проводится в рамках проекта международной технической помощи "Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь". Информационная кампания "Просто дети" направлена на снижение стигмы в отношении детей с инвалидностью и их семей.

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