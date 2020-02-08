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Общество
08 февраля 2020, 09:51

Просветительская акция "Открытая лабораторная" пройдет в БГУ

Фото Pixabay
Фото Pixabay

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-просветительская акция "Открытая лабораторная" пройдет сегодня в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Любой желающий сможет проверить свою научную грамотность по химии и физике, биологии и нейробиологии, информатике и астрономии. В течение полутора часов предстоит ответить на вопросы и решить теоретические задания из естественнонаучных областей, выполнить лабораторную работу, а также написать научный диктант. Победители будут определены в трех возрастных группах: 9-12 лет, 13-17 лет и 18-105 лет. Их наградят дипломами и памятными призами.

"Важной составляющей "Открытой лабораторной" является детальный разбор вопросов после решения заданий с завлабом. В его роли выступают ученые, преподаватели, специалисты из различных научных областей. В этом году в БГУ завлабом будет популяризатор науки в проекте "Умный Минск" Дмитрий Шпаковский. Он объяснит все ошибки и расскажет интересные факты", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие имеет и профориентационную направленность. Школьникам проведут экскурсию по физическому факультету БГУ, организуют шоу "Лекторий по экспериментальной физике", опыты с жидким азотом, эксперименты с использованием люминесценции, токов Фуко, волчков, а также продемонстрируют световые явления.

Одновременно акция состоится в 30 странах, в числе которых Германия, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Франция, Япония. Площадками для мероприятия станут университеты, школы, культурные и научные центры, а также IT-компании. В Беларуси любителей науки ждут также в Витебске (ВГУ им. П.М.Машерова) и Могилеве (Могилевская областная научно-техническая библиотека).

Организатором акции выступает российская "Лаборатория просветительских проектов", а в белорусской столице мероприятие проводится при поддержке проекта "Умный Минск" и физического факультета БГУ.-0-

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