Протасевич: еще немного, и я готов был сам вернуться в Беларусь, потому что устал бежать от чего-то

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Протасевич заявил, что, находясь за границей, думал о возвращении в Беларусь. Об этом он рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я последние месяцы (если раньше мне казалось, что это какие-то далекие материи), еще даже до того, как это все произошло, начинал понимать, что происходит. Начинал понимать, что произошло, в каких моментах сколько всего было сделано плохого. Я много об этом думал, и мне даже снилось, что я оказываюсь в Минске. У меня даже проскакивала мысль, что еще немного, и я сам вернусь в Беларусь", - сказал Роман Протасевич.

По его словам, за последнее время он переосмыслил для себя очень многие вещи и решил, что больше никогда не захочет лезть в политику. "Я просто хочу надеяться, что смогу все исправить и жить обычной, спокойной жизнью, завести семью и детей, перестать бежать от чего-то", - добавил молодой человек.-0-