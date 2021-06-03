Протасевич: Латушко снимает квартиру за 3 тыс. евро в месяц, а у Карач дом в 600 кв.м в Вильнюсе

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Латушко снимает в Польше квартиру стоимостью 3 тыс. евро в месяц, а у Ольги Карач дом площадью 600 кв.м в элитном районе Вильнюса. Об этом Роман Протасевич рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Он снимает квартиру стоимостью около трех тысяч евро в месяц. Это явно очень хорошее жилье", - заметил Роман Протасевич.

По его словам, в кулуарах оппозиции в шутку обсуждают, что Павел Латушко ищет новое финансирование для того, чтобы "трансплантировать себе новую печень из-за проблем с алкоголем". "И при этом живет на широкую ногу и в такой квартире", - добавил Роман Протасевич.

Говоря об Ольге Карач, он предложил внимательно изучить ее потуги: оппозиционерка пытается громче всех кричать на каждом стриме и строит из себя "пуп Земли". "Она по сути просто работает на то, чтобы насолить Тихановской и получить доступ к финансам диаспор. Она даже не заинтересована во власти, она реально заинтересована в деньгах. Она, прожив в Литве 10 лет, имеет дом площадью около 600 кв.м. В элитном районе Вильнюса. Как вы думаете, это получается из ниоткуда?" - спросил молодой человек.-0-