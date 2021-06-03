Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие вещи, за которые критиковали Президента Беларуси Александра Лукашенко, - это просто попытка давления. Об этом Роман Протасевич заявил в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Не буду скрывать: я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казалось, для этого были причины. Но я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше и больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это просто попытка давления, и что во многих моментах он поступал (извиняюсь за выражение), как человек со стальными яйцами, несмотря на все давление и так далее", - сказал Роман Протасевич.

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