Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 3 июня 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:06 В ночь на 4 июня в Минске нанесут дорожную разметку на 15 участках Регионы
20:59 Протасевич: в белорусской оппозиции только одни специалисты - по отмыванию денег Общество
20:56 Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления Общество
20:49 Специалисты не обнаружили бомбу на борту прибывшего в Париж из Чада самолета В мире
20:44 ВОЗ: Африка находится на пороге третьей волны COVID-19 В мире
20:17 Более 150 ученых примут участие в форуме к 55-летию Института микробиологии НАН Общество
20:05 Министерства иностранных дел Беларуси и Мозамбика провели третий раунд политических консультаций Политика
19:51 Определись пары 1/2 финала женского Кубка Беларуси по футболу Спорт
19:46 Титула "Королева студенчества" удостоена студентка ВГТУ Общество
19:41 Мясникович предложил создать управляющую компанию для реализации инфраструктурных проектов Экономика
19:18 В парижском аэропорту из-за угрозы взрыва изолирован прибывший из Чада лайнер В мире
19:13 При обрушении шахты по добыче золота в Гане погибли 9 человек В мире
19:08 Волейболистки Беларуси уступили венгерской дружине в матче золотой Евролиги Спорт
19:03 В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5 В мире
19:01 Сборные Германии и США вышли в полуфинал ЧМ по хоккею Спорт
18:36 Выставку белорусских художников открыли в Иезуитском коллегиуме Орши Культура
18:32 Шохбоз Умаров признан автором лучшего гола 11-го тура чемпионата Беларуси Спорт
18:29 Профсоюз медиков на летнее оздоровление детей выделит почти Br58 тыс. Общество
18:24 В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" Общество
18:20 Александра Саснович завершила выступление на "Ролан Гаррос" Спорт
18:18 Беларусь заинтересована в развитии евразийской экономической интеграции в сфере сельского хозяйства Экономика
18:13 В Ошмянах двое мужчин повредили инсталляции с флагами - возбуждено уголовное дело Происшествия
18:05 Делегация Агентства по ядерному регулированию Турции посетила БелАЭС Экономика
18:02 Леонид Кучук покинул пост главного тренера минского "Динамо" Спорт
18:01 Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна "Белнефтехим" Политика
17:50 Huawei - 20 лет в Беларуси. Старт программы "Семена будущего 2021" на "ТИБО" Технологии
17:41 Небезопасную одежду выявили в "магазинах низких цен" в Гомельской области Регионы
17:37 График поездов на участке Орша - Минск изменится 10 июня из-за ремонта путепровода Общество
17:26 МВД не исключает, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу Общество
17:25 В Орше начнут строить новый музей Заслонова Регионы
Все новости
Все новости
Общество
03 июня 2021, 20:56

Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления

Фото ont.by
Фото ont.by

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие вещи, за которые критиковали Президента Беларуси Александра Лукашенко, - это просто попытка давления. Об этом Роман Протасевич заявил в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Не буду скрывать: я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казалось, для этого были причины. Но я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше и больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это просто попытка давления, и что во многих моментах он поступал (извиняюсь за выражение), как человек со стальными яйцами, несмотря на все давление и так далее", - сказал Роман Протасевич.

Протасевич: в белорусской оппозиции только одни специалисты - по отмыванию денег

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения политика телевидение
Новости рубрики Общество
Фото ont.by Протасевич: в белорусской оппозиции только одни специалисты - по отмыванию денег
Фото из архива Более 150 ученых примут участие в форуме к 55-летию Института микробиологии НАН
Валерия Фомченко Титула "Королева студенчества" удостоена студентка ВГТУ
Фото из архива Профсоюз медиков на летнее оздоровление детей выделит почти Br58 тыс.
Фото из архива В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
Фото из архива График поездов на участке Орша - Минск изменится 10 июня из-за ремонта путепровода
Главное
О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси
Минэнерго отмечает рост потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилфонде
Члены Президиума Совета Республики провели единый день приема граждан
Добрая помощь: в рамках благотворительной акции "Евроопт" посетил детские дома по всей Беларуси
Топ-новости
Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет
"Если кто-то хочет - даже у порога дома" - Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций
Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна "Белнефтехим"
Протасевич: многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, - это просто попытка давления
СВР России и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать деструктивной деятельности Запада
В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
Титула "Королева студенчества" удостоена студентка ВГТУ
Выставку белорусских художников открыли в Иезуитском коллегиуме Орши
Худык: необходимо вовлекать общественность в решение экологических задач
МВД не исключает, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу
Червяков: у каждого региона должен быть свой уникальный бренд
Минэнерго прокомментировало заявление Литвы по межгосударственным электросетям
Фестиваль "Вытокi" стартует в Орше
Цифровизация бизнес-процессов существенно повышает качество услуг населению - эксперт
Неуважение к госсимволике уголовно наказуемо во многих странах - БРКА
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.