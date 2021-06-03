Протасевич: Тихановскую содержат литовские налогоплательщики, бизнес-элита и диаспоры

Скриншот видео ОНТ
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлану Тихановскую и других оппозиционеров в Вильнюсе содержат литовские налогоплательщики, представители бизнес-элит и белорусских диаспор за рубежом. Об этом Роман Протасевич рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры, представители бизнес-элиты", - рассказал Роман Протасевич.
Одновременно он задался вопросом: а какие тогда интересы у тех бизнесменов, которые спонсируют Светлану Тихановскую? "На этот вопрос мне было самому интересно ответить", - добавил гость передачи.
Кроме того, Светлана Тихановская пользуется финансовой поддержкой диаспор.-0-