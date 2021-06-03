Протасевич: цель беглой оппозиции - с помощью санкций вызвать в Беларуси голодные бунты

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из целей беглой оппозиции - с помощью санкций вызвать в Беларуси голодные бунты. Об этом Роман Протасевич рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. Если рухнет экономика, люди выйдут на улицу, это будут голодные бунты. И это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводиться", - рассказал Роман.

Отвечая на вопрос, осознает ли это Светлана Тихановская, Роман Протасевич отметил: "Я более чем уверен, что все всё прекрасно понимают".-0-