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21 мая 2021, 15:23

Против Беларуси и России идет гибридная война с применением всего спектра технологий - Гайдукевич

Олег Гайдукевич. Фото из архива
Олег Гайдукевич. Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси и России идет гибридная война с применением всего спектра технологий, заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что в отношении наших стран сейчас идет гибридная война с применением всего спектра технологий, начиная от информационного воздействия, наращивания военных сил на границе с Беларусью, вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране, финансирования политических сил. Беларусь столкнулась с этим в полном объеме на протяжении 2020 года и последней президентской кампании. Более того, они не скрывают, что задача по Беларуси - смена геополитического вектора развития страны и фактически подчинение ее внешнему управлению. То, что мы видели в других странах в ходе проведения цветных революций и госпереворотов", - сказал Олег Гайдукевич.

По его словам, в этих условиях крайне важными становятся интеграционные усилия Беларуси и России в сфере национальной безопасности, обороноспособности и противодействия внешним факторам. "В Беларуси и России финансируются политические силы из одних фондов, организовываются попытки дестабилизации ситуации по одному сценарию. И это не секрет. Убежден, мы должны жестче на это реагировать", - отметил депутат.

Международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" проходит в комбинированном формате (онлайн и офлайн) с подключением студий в Москве и Минске, а также в других городах СНГ. К участию приглашены депутаты Парламентского собрания, члены палат парламентов Беларуси и России, представители международных организаций, министерств и ведомств, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Беларуси и России, а также ведущие эксперты в области права и политологии.

"Такие конференции важны еще и тем, что позволяют не только сверить позиции, но и выработать конкретные рекомендации Парламентского собрания для всех госорганов, которые в дальнейшем будут использованы в работе", - добавил Олег Гайдукевич.

Конференция включает работу трех секций: "Противодействие внешним вызовам и угрозам. Соблюдение прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах", "Избирательное законодательство и практика его применения в Республике Беларусь, Российской Федерации и зарубежных странах", "Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны".

Мероприятие проводится в соответствии с поручением руководства Парламентского собрания, данным в ходе 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.-0-

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