Противодействие насилию в отношении детей в интернете обсудили на семинаре в Гродно

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственный семинар-тренинг с участием представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, прокуратуры Гродненской области, Управления ООН по наркотикам и преступности и детского Фонда ООН в Беларуси по вопросам противодействия насилию в отношении несовершеннолетних в интернете прошел в Гродно. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В течение трех дней участники форума дискутировали на тему взаимодействия компетентных органов в области выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, признаками сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в интернете.

В Беларуси за последние пять лет число преступлений, связанных с фактами сексуального насилия в отношении несовершеннолетних и распространения детской порнографии в интернете, возросло более чем в 22 раза, количество потерпевших - в четыре. Вопросы, предложенные для обсуждения на семинаре, актуальны не только для Беларуси, но и для всего мирового сообщества.

"С учетом латентности преступлений, совершаемых на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, увеличение количества зарегистрированных преступлений и числа потерпевших от них не следует однозначно расценивать как негативный фактор. Выявление преступлений и своевременное возбуждение уголовных дел пресекает дальнейшее совершение противоправных действий в отношении детей, позволяет на более ранней стадии принять меры по их психолого-социальной реабилитации", - отметил в своем выступлении заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской области Александр Борщевский.

Он рассказал о результатах надзорной деятельности за исполнением законодательства при расследовании уголовных дел, а также обозначил ряд проблемных моментов, на которые следует обращать особое внимание при проведении следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших.

Значительную часть семинара участники посвятили обсуждению глобальных и региональных тенденций торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и незаконного ввоза мигрантов, изучению современных международных и национальных методик выявления и расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Особое внимание уделено вопросам сотрудничества и координации заинтересованных правоохранительных органов, а также неправительственных организаций.-0-