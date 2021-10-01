Противодействие новым вызовам и угрозам обсудили на межмидовских консультациях стран СНГ

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О противодействии новым вызовам и угрозам, а также возможной координации подходов стран Содружества по данной проблематике на площадках ООН и других международных организаций" прошли в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ. В консультациях приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Исполнительного комитета Содружества. Участники консультаций констатировали твердый настрой на поступательное развитие сотрудничества по противодействию современным вызовам и угрозам, прежде всего на международных площадках. Отмечено значение коллективной работы для эффективного выявления рисков, касающихся национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Особое внимание было уделено проблеме производства и распространения наркотиков. Участники встречи подчеркнули значение консолидации усилий партнеров в борьбе с наркотиками и усиления контроля над ними в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЦАРИКЦ, Парижского пакта, а также в двусторонних форматах.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!