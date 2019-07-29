Противодействие торговле людьми обсудят на региональном семинаре ОБСЕ в Минске

29 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Двухдневный региональный семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начнется в Минске 30 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Основная тема мероприятия, которое состоится в Министерстве иностранных дел, - "Использование эффективных методов противодействия сексуальной эксплуатации и торговле людьми в свете новых технологий". Откроют семинар заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, координатор ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам Раса Остраускайте, исполняющий обязанности спецпредставителя/координатора ОБСЕ по противодействию торговле людьми Валиант Ричи и заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Дмитрий Цаюн.

Региональный семинар приурочен к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается международным сообществом 30 июля. Этот день был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН по предложению Беларуси в 2013 году с целью улучшения информированности о положении жертв торговли людьми и поощрения и защиты их прав.-0-