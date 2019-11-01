Противоминный центр Вооруженных Сил начал работу с 1 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противоминный центр Вооруженных Сил начал свою работу с 1 ноября, он позволяет качественно готовить специалистов в интересах белорусской армии и других государств. Об этом по итогам оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил и коллегии Минобороны рассказал министр обороны Андрей Равков, сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве.

"С 1 ноября на базе 2-й инженерной бригады начинает работу Противоминный центр Вооруженных Сил. Комплексный подход к подготовке военнослужащих на базе центра обеспечивает эффективное обучение обезвреживанию и уничтожению всех видов боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств с учетом опыта последних вооруженных конфликтов. Вновь созданное подразделение позволит нам качественно готовить специалистов как в интересах белорусской армии, так и при необходимости для других государств", - сказал Андрей Равков.

Он также отметил, что на базе Военной академии полностью завершено формирование роты информационных технологий. Личный состав подразделения уже ведет разработку программных продуктов в интересах Вооруженных Сил. Министр уверен, что эти разработки будут активно использоваться в боевой подготовке Вооруженных Сил.

Как сообщалось, с 1 ноября 2018 года в штате 2-й бригады инженерных войск ВС была создана противоминная служба, в задачи которой входит подготовка личного состава к действиям в условиях минной войны, разминированию взрывоопасных предметов, а также ведению взрывных работ при демонтаже наиболее сложных зданий и сооружений. Были оборудованы 14 специализированных классов, в которых представлены различные образцы взрывоопасных предметов - от самодельных ручных гранат до мин-ловушек в виде детских игрушек. Для оснащения службы были закуплены новые средства поиска и разведки, а также индивидуальные средства защиты для саперов - более 30 взрывозащитных костюмов. На вооружении имеются миноискатели, которые позволяют обнаруживать взрывоопасные предметы на глубине до 4 м. Есть и приборы "Коршун" для поиска радиоуправляемых мин.-0-