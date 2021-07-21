Противопожарная тренировка персонала и сил МЧС прошла на БелАЭС

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общестанционная противопожарная тренировка персонала и сил МЧС прошла на Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей БелАЭС. В ходе тренировки были отработаны элементы тушения пожара, порядка допуска в зону контролируемого допуска сил и средств подразделений МЧС. Проведено обучение персонала умению идентифицировать возникновение чрезвычайной ситуации, а также проверка готовности к эвакуации и проведению мероприятий по тушению пожара. Кроме того были отработаны навыки и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы или непосредственно самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению, локализации и ликвидации пожара и защиты персонала.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!