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10 января 2020, 14:31

Процветания и творческого роста: коллектив редакции "7 дней" поздравили с 30-летним юбилеем

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еженедельную газету "7 дней" поздравили сегодня на торжественном мероприятии по случаю 30-летнего юбилея в пресс-центре БЕЛТА руководители ведущих белорусских изданий, представители различных министерств и ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый номер газеты "7 дней", учредителем и издателем которой выступает Белорусское телеграфное агентство, вышел в январе 1990 года. "Издание начало выходить в непростое время - за несколько месяцев до развала Советского Союза. В стране выросло число преступлений, обесценилась национальная валюта, экономику страны лихорадило. В Минске, других городах начались забастовки. Чтобы не было голодных бунтов, на продукты питания ввели талоны, - вспоминает главный редактор еженедельника Наталья Филипповская. - В своих первых номерах газета честно рассказывала, в ожидании каких перемен живет общество. В особой цене были новости. Они и сегодня востребованы читателями издания. И тогда, и сейчас это люди с активной гражданской позицией, интересующиеся тем, что происходит в стране и мире. И газета дает им такую возможность, сообщая о самом главном, что происходит в Беларуси и других странах".

Андрей Кунцевич
Андрей Кунцевич

Елена Еловик и Андрей Кунцевич
Елена Еловик и Андрей Кунцевич

Наталья Филипповская и Андрей Кунцевич
Наталья Филипповская и Андрей Кунцевич

Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич отметил, что скромность, талант и самодостаточность коллектива редакции позволяет держать марку и занимать позиции в тройке самых тиражных общественно-политических газет Беларуси. "Пережив закат такой большой империи, вы стали серьезной информационной площадкой уже нового молодого белорусского государства. Вы росли и становились на ноги вместе со своей страной, развивались и созидали каждую минуту, каждый час все семь дней. По-другому, наверное, и быть не может, особенно в современных условиях жесточайшей конкуренции на информационном поле. Стабильно высокий уровень читательского доверия сегодня очень важен. Желаю вам дальнейшего процветания и творческого роста", - обратился Андрей Кунцевич к коллективу и вручил почетные грамоты Администрации Президента за многолетний усердный труд и высокое профессиональное мастерство редактору отдела творческих проектов Елене Еловик и обозревателю отдела творческих проектов Тамаре Маркиной.

Анатолий Лемешенок
Анатолий Лемешенок

Признательность, благодарность за сотрудничество и искренние пожелания в адрес коллектива "7 дней" выразили также главный редактор издательского дома "Звязда" Павел Сухоруков, председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешенок, генеральный директор издательства "Белорусский дом печати" Роман Олейник, представители МВД, МЧС, Минобороны. Многие сотрудники редакции были награждены почетными грамотами и дипломами, главный редактор Наталья Филипповская - двумя нагрудными знаками и юбилейной медалью.

Ирина Акулович
Ирина Акулович

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович поблагодарила за теплые слова, пожелала добра, здоровья, везения и творческих успехов всем гостям и виновникам торжества. "7 дней" - это важная и любимая часть БЕЛТА. Нам очень важно внимание коллег и поддержка, ведь мы работаем на одну большую цель, живем одной большой семьей", - подчеркнула руководитель информационного агентства.

Еженедельник "7 дней" выходит тиражом в почти 24 тыс. экземпляров. Редакция ищет и находит актуальные, интересные темы, необычные сюжеты, анализирует события недели, раскрывая важные подробности, предлагая комментарии журналистов и экспертов. Чтобы не отставать, а вести вперед за собой читателя, газета заняла свою нишу в интернете: многие соотечественники предпочитают знакомится с корреспонденциями, интервью, новостями газеты на сайте. Интерактивные публикации редакция снабжает QR-кодом, через которые можно смотреть видео, подготовленные журналистами редакции и фото- и видеокорреспондентами других подразделений Белорусского телеграфного агентства. К юбилею газета "7 дней" открывает новую рубрику "30 лет спустя", где корреспонденты и герои новых интервью и репортажей будут рассказывать о том, как изменилась Беларусь, что стало с теми людьми, предприятиями и организациями, о которых издание писало три десятилетия назад.

Высокий профессиональный уровень журналистов редакции постоянно подтверждается на Национальном конкурсе печатных СМИ "Золотая Литера". Газета "7 дней" четырежды становилась лучшей, имеет несколько дипломов в разных номинациях: "Лучшие материалы социальной тематики", "Лучшие материалы культурной и историко-краеведческой тематики", "Лучшая авторская колонка, блог печатных СМИ, информагентств", "Вёсачка". Журналисты газеты - неоднократные победители республиканских творческих конкурсов Белорусского союза журналистов, МЧС, Министерства обороны, МВД.-0-

Фото Оксаны Манчук

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