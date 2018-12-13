Проведение II Европейских игр обеспечит приток туристов в Беларусь на годы вперед - Котов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение II Европейских игр позволит привлечь туристов в Беларусь на многие годы вперед. Об этом заявил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов сегодня на семинаре по организации въездного и внутреннего туризма в преддверии игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря Европейским играм у нас есть уникальный шанс показать Беларусь, рассказать ее интересную историю всей Европе. Как минимум 50 европейских стран-участниц будут следить за мероприятием. А в целом мы планируем обеспечить телетрансляцию в 160 стран мира. Это позволит привлечь туристов в Беларусь на годы вперед. Как правило, после массовых мероприятий число иностранных граждан, желающих увидеть страну, значительно увеличивается", - сказал Анатолий Котов.

А если заранее прорекламировать туризм, добавил он, то можно сформировать другой поток туристов - тех, кто в первую очередь едет в страну, а потом уже на спортивные мероприятия. В качестве примера замдиректора привел чемпионат мира по хоккею в 2014 году, когда люди воспользовались безвизовым въездом по билетам, сэкономили на визе и приехали в Беларусь познакомиться с достопримечательностями.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-