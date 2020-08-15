Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти - Конюк

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти. Об этом заявил в эфире телеканала БТ генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокурор напомнил, что Республика Беларусь - правовое государство, в котором действуют законы, отменить которые никто не имеет права. "Все проводимые массовые мероприятия должны проходить в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим все должны понимать, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти", - отметил он.

Александр Конюк подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан и соблюдения общественного порядка.-0-