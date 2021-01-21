21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение работ при ликвидации пожаров в электромобилях обсудили спасатели Беларуси и Финляндии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Современные автомобильные технологии в контексте проведения аварийно-спасательных работ рассмотрели участники семинара в рамках твининг-проекта "Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Он прошел в Университете МЧС в формате прямого моста с Финляндией.

"Инженер автомобилестроительной компании Audi, а также пожарный доброволец Осмо Хагельберг рассказал участникам семинара об конструктивных особенностях и функционале электромобилей. Специалист из Финляндии поделился опытом своих коллег по ликвидации возгораний таких автомобилей, - отметили в пресс-службе. - В мероприятии от Беларуси приняли участие специалисты управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС, Республиканского отряда специального назначения, Минского областного и городского управлений МЧС, а также профессорско-преподавательский состав Университета гражданской защиты и работники Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций".

В ведомстве напомнили, что семинар - это продолжение совместной белорусско-финской работы в ходе визита начальника группы руководства оперативными действиями Департамента спасательных работ города Хельсинки Киммо Туоминена. Тогда специалисты из Беларуси и Финляндии обменялись опытом спасательных ведомств по вопросам проведения эвакуации пострадавших из высотных зданий и порядке ликвидации там пожаров, а также сравнили действующие в Беларуси и Финляндии подходы в этом вопросе. Кроме того, были обсуждены варианты модернизации учебных площадок полигона оперативно-тактической подготовки филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС.-0-