Проверенные КС в 2019 году законы признаны соответствующими Конституции

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверенные Конституционным судом в 2019 году законы в целом признаны соответствующими Конституции, заявил председатель суда Петр Миклашевич, оглашая заключительную часть Послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
Выполняя функцию контроля за конституционностью нормативных правовых актов в государстве, Конституционный суд в 2019 году проверил 41 закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики Национального собрания до их подписания Президентом.
"По результатам осуществления обязательного предварительного контроля проверенные законы в целом признаны соответствующими Конституции", - сказал Петр Миклашевич.
По его словам, в принятых законах нашли дальнейшее развитие конституционные нормы и принципы, вырабатываются действенные механизмы реализации конституционных прав и свобод граждан.
Вместе с тем КС сформулировал ряд правовых позиций, связанных с определенными дефектами законодательного регулирования, допущенной правовой неопределенностью, пробелами. Законодателю рекомендовано в дальнейшем устранить эти дефекты. Суд также выработал позиции, направленные на то, чтобы выявленный конституционно-правовой смысл норм законов не искажался при практическом применении.-0-
Фото Андрея Покумейко