Проверка боеготовности: расчеты комплексов "Оса", "Тор-М2" и "С-300" приступили к выполнению задач

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности, расчеты комплексов "Оса", "Тор-М2" и "С-300" приступили к выполнению задач. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сегодня усилен состав сил и средств для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне. К выполнению задач приступили боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов "Оса", "Тор-М2" и "С-300", экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации. Подвижные маловысотные радиолокационные группы выдвинулись в новые районы для наращивания радиолокационного поля, проинформировали в оборонном ведомстве.

Внезапная проверка боевой готовности в ВС Беларуси началась 30 января. Действия войск запланированы на полигонах и отдельных участках местности. Войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание уделяется состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Оборонное ведомство информировало 31 января, что для доукомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных.

4 февраля сообщалось, что подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марши в назначенные районы и приступили к оборудованию позиций, а экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и истребителей МиГ-29 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродромах базирования. Воинские части и подразделения 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад на полигонах проводили контрольные стрельбы из танка и из стрелкового оружия. Задействованы Обуз-Лесновский, Гожский, Борисовский и Осиповичский полигоны.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.-0-

Фото МО РБ