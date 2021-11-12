Проверка сил реагирования СГ: на Гожском полигоне проводится высадка совместного воздушного десанта

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Беларуси проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России в составе сводной батальонной тактической группы.

"Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси. После десантирования белорусские и российские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. По завершении комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации", - рассказали в Минобороны.-0-