Проверки в контрольно-аналитических мероприятиях в этом году не достигают даже 1% - КГК

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа контролеров в этом году ведется в новых условиях: значительно сокращено число проверок, акцент смещен в сторону предупреждения нарушений. Это отметил глава межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня на третьем заседании совета, сообщили БЕЛТА в КГК.

Основной темой заседания стали вопросы, касающиеся принятых контролирующими и надзорными органами мер по реализации указа №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности". Проанализировано изменение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования в 2018 году.

По словам Леонида Анфимова, удельный вес проверок в общем объеме проводимых контролирующими и надзорными органами контрольно-аналитических мероприятий составляет менее 1%. Правом назначения проверок воспользовались менее 20% уполномоченных на это контролирующих (надзорных) органов. Предпочтение теперь отдается форме мониторингов и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, нацеленных на предупреждение возможных нарушений. Особенность таких мероприятий в том, что по их результатам меры административного воздействия не применяются к субъекту, который совершил нарушение впервые и устранил его.

Кроме того, совет уделил пристальное внимание соблюдению контролерами законности при проведении мероприятий. Рассмотрена правовая база планирования проверок на основе оценки степени риска деятельности субъекта (критерии для этого разработаны каждым контролирующим и надзорным органом) и изучены предварительные результаты планирования выборочных проверок на первое полугодие 2019 года.

Система выборочных проверок вводится в Беларуси с 1 января 2019 года. Согласованный план будет размещен на официальном сайте КГК до 15 декабря текущего года.

Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности создан при КГК с целью координации деятельности всех контролирующих и надзорных органов страны. В его состав входят руководители контролирующих и надзорных органов, а также представители бизнес-сообщества.-0-