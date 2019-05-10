Проверку на полиграфе могут ввести при приеме на должности с повышенными коррупционными рисками

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изучают возможность введения механизма проверки с использованием полиграфа в отношении кандидатов на должности с повышенным уровнем коррупционных рисков, сообщил журналистам начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, передает корреспондент БЕЛТА.

Это предложение должно быть рассмотрено в первом полугодии. Будут учитываться мнения всех госорганов.

Усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией".

Также изучают целесообразность установления запрета для определенных категорий должностных лиц занимать должности в тех организациях, которые находились у них под контролем до момента их увольнения со службы. В законодательство могут ввести такое понятие, как увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия. Эти вопросы, по решению республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, которое прошло 21 декабря 2018 года под председательством генпрокурора Александра Конюка, необходимо изучить в текущем году.

Кроме того, компетентным органам поручено разработать и внедрить специальные программы по вопросам противодействия коррупции во всех средних специальных и высших учебных заведениях. Обучение пройдут и специалисты, осуществляющие закупки, члены антикоррупционных комиссий, а также работники кадровых и иных служб.

Сейчас в помощь государственным должностным лицам Генпрокуратура разрабатывает типовые методические рекомендации по антикоррупционной деятельности в государственных и иных органах. В ближайшее время этот документ будет направлен им для использования.

Совет Министров совместно с Генпрокуратурой подготовил изменения в типовое положение о деятельности антикоррупционной комиссии. 30 апреля соответствующие изменения были подписаны руководством правительства. Возглавлять такие комиссии будет руководитель организации. В связи с этим изменились и их полномочия. "Полагаю, что все руководители организаций, где созданы данные антикоррупционные комиссии, должны принять меры по приведению в соответствие с данным постановлением Совета Министров соответствующие локальные нормативные правовые акты и обеспечить надлежащую деятельность и работу этого структурного органа", - отметил Игорь Грейбо.

В целом Генпрокуратура постоянно проводит мероприятия, направленные на противодействие коррупции, в первую очередь связанные с профилактической и предупредительной составляющей. Как сказал начальник управления, результаты прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях антикоррупционного законодательства в деятельности государственных и иных органов. Прокуроры отмечают незнание руководителями антикоррупционного законодательства, в результате - низкая требовательность к подчиненным по его исполнению. В ряде случаев деятельность антикоррупционных комиссий формальна, не налажена надлежащим образом профилактическая работа. Есть просчеты в кадровой деятельности: на руководящие должности назначаются люди, не обладающие профессиональными качествами, имеют низкий уровень правосознания и нравственности.

Для усиления профилактической составляющей по поручению главы государства в 2018 году прошли внеплановые заседания облисполкомов, в которых приняли участие глава Администрации Президента, председатель КГБ и генпрокурор. На заседаниях были выработаны решения, направленные на устранение причин и условий, способствующих коррупционным преступлениям. Сейчас органы прокуратуры проверяют исполнение этих решений.

По информации Генпрокуратуры, в Беларуси за 2018 год существенно выросло число выявленных коррупционных преступлений - плюс 31% к уровню 2017 года. Рост обусловлен повышением эффективности деятельности правоохранительных органов. К ответственности привлекли 1 089 коррумпированных должностных лиц, в том числе 29 лиц, занимавших ответственное положение, более 30 были работниками местных исполнительных и распорядительных органов. Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в сферах транспорта, строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговли и др.-0-