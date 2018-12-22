Проверок по поручению правоохранителей стало меньше почти в 3 раза

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество проверок, проводимых органами уголовного преследования и судов, снизилось почти в три раза. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела контроля и анализа контрольной (надзорной) деятельности Комитета государственного контроля Елена Горнак.

На фоне общей либерализации проверочной деятельности оставался острый вопрос - будет ли снижено число проверок по поручениям правоохранительных органов. "Цифры говорят сами за себя. Изменение подходов к организации проверок по поручениям органов уголовного преследования и судов (теперь они проводятся только при наличии возбужденного уголовного дела или по делам, находящимся в производстве судов) повлекло значительное снижение - почти в три раза - этой категории проверок", - отметила Елена Горнак.

Сейчас такие проверки могут быть проведены в первую очередь контролирующими органами (за исключением органов КГК) в соответствии с их компетенцией, определенной указом №510. А по вопросам, не входящим в сферы контроля данных органов, такие проверки проводятся Министерством финансов и его территориальными органами. "При необходимости к таким проверкам Минфин может привлекать представителей иных контролирующих органов, специалистов и экспертов", - добавила Елена Горнак.

В текущем году больше всего проверок проводилось налоговыми органами (40% от общего количества всех проверок по поручениям органов уголовного преследования и судов) и органами Минфина - 33% от проверок данной категории.-0-

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