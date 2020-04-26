Провинция Ганьсу и Пекин передали Беларуси препараты традиционной китайской медицины для лечения пневмонии

26 апреля, Минск / Алина Гришкевич - БЕЛТА/.Провинция Ганьсу и Пекин передали для белорусской стороны специально изготовленные препараты традиционной китайской медицины, которые очень хорошо зарекомендовали себя в профилактике и лечении пневмонии, вызванной COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Китае.

В белорусском загранучреждении отметили, что эти препараты прибыли в составе груза 26 апреля. "Вцелом очередная партия безвозмездной помощи из Китая составила около 50 тонн, - подчеркнули в посольстве. - Как и в прошлый раз, в сборе медицинского груза для Беларуси приняли участие регионы Китая - провинции Хубэй, Хайнань, Гуйчжоу, Ганьсу, Цзянси, а также столица город Пекин и компании-партнеры из КНР".

При подготовке дважды отправленных грузов также приняли участие белорусские предприятия и организации - "Энерго-Оил", "Wargaming", "Серволюкс", закупившие в Китае для безвозмездной передачи Министерству здравоохранения Беларуси лекарственные средства, реагенты для диагностики COVID-19, защитные маски и другие медицинские средства.

"Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь этим же рейсом в Минск была доставлена закупленная в Китае линия по производству плоских трехслойных защитных масок", - обратили внимание в дипмиссии.

В посольстве считают важным, что к сбору груза подключаются и проживающие в Китае белорусские граждане - закупают медицинские средства и бесплатно передают их в адрес учреждений здравоохранения Беларуси.

"Общий вес уже направленной из Пекина в Беларусь адресной безвозмездной медицинской помощи для борьбы с коронавирусом составил порядка 70 тонн, в ее формировании приняли участие 19 провинций, регионов и городов центрального подчинения, ведомства и компании из Китая при непосредственном содействии посольства КНРв Беларуси, белорусские организации и граждане", - продолжили в дипмиссии.

Корпорация Sinotrans (China Merchants Group) безвозмездно обеспечивает комплексное логистическое обслуживание данных грузов в Пекине. Отправка в Беларусь осуществлялась посольством в тесном взаимодействии с МИД, Минздравом, ГТК, МЧС, Минобороны и другими уполномоченными госорганами и организациями.-0-