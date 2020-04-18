18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным интернетом, заявила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта "#НЕвопрос" в социальных сетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На тех ребят, которые живут в общежитии, легла очень большая нагрузка. Во-первых, финансовая, потому что они самостоятельно обеспечивают свой быт. Во-вторых, перевод занятий в дистанционный режим требует усиленного интернета. И тут я должна сказать, что этот вопрос уже решен в ректорате. Принято решение, что студентам, которые проживают в общежитии, будет предоставлен бесплатный интернет, чтобы они полноценно и качественно смогли завершить образовательный процесс", - сказала Оксана Здрок.

Как ожидается, бесплатный интернет в общежитиях вуза появится со следующей недели. Вместе с тем проректор подчеркнула, что дистанционная форма образования ставит перед студентами много новых задач. "Каждый студент должен понимать, что доля самостоятельной работы в обучении увеличилась. Если традиционные формы обучения предполагали, что студент занимает пассивную позицию и воспринимает то, что в готовом виде дает преподаватель на лекциях, семинарских и практических занятиях, то современные траектории выстраивания образовательного процесса требуют от него более активной позиции. Они требуют большей доли самостоятельности, самоорганизации, выстраивания личных образовательных планов и их реализации. Поэтому это большая доля домашних заданий", - заметила проректор.

Она обратила внимание, что образование сегодня ориентировано на подготовку специалистов, которые смогут творчески, активно, профессионально решать любые ситуации. "Знания устаревают очень быстро, задачи возникают совершенно новые. Поэтому студент должен выйти не с каким-то готовым набором знаний, а с готовым набором навыков. Причем здесь очень большую роль играют навыки коммуникативные, самоорганизации, самообразования, умение критически мыслить, рефлексировать. Поэтому занятия ориентированы на применение творческих, открытых заданий, и они требуют очень большой подготовки", - резюмировала Оксана Здрок.-0-