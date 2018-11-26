Психологическое насилие в отношении женщин встречается чаще других форм - исследование

26 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Исследование 2018 года показало, что каждая вторая опрошенная женщина в Беларуси в тот или иной период жизни подвергалась насилию со стороны партнера, родственника, знакомого либо человека со стороны. Чаще всего - психологическому. Об этом сообщила доцент кафедры экономической социологии Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Ирина Лашук на мероприятии глобальной кампании "16 дней активизма против насилия в отношении женщин" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Исследование проводилось весной 2018 года Институтом социологии НАН Беларуси по проекту "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь" по заказу ЮНФПА. Сам опрос проводили исключительно женщины, чтобы снять психологический барьер, поскольку вопросы, которые задавались респондентам, были непростые. Всего собраны ответы чуть более 1,5 тыс. жительниц страны, как городских, так и сельских, в возрасте от 15 до 59 лет, с разным уровнем образования. Использована методика ВОЗ, но адаптированная под белорусские реалии. Учитывались факты насилия (либо его отсутствия) внутри партнерства (то есть когда мужчина и женщина проживают вместе, вне зависимости от того, зарегистрированы ли их отношения), а также вне его.

"По нашим данным, каждая вторая женщина подвергалась какому-то виду насилия. Всего же выделено четыре их типа: физическое, экономическое, психологическое и сексуальное, - сказала Ирина Лашук. - Экономическое проявлялось, как правило, в запрете на работу, лишении финансовых средств на личные нужды или ведение домашнего хозяйства. Особенно распространено психологическое - унижения, оскорбления и т.д. В этой ситуации для нас важно, если женщина в результате ощутила себя угнетенной, значит, факт насилия был".

С психологическим насилием со стороны партнера сталкивались 48,9% опрошенных женщин. В большинстве случаев оно проявлялось в форме оскорблений, а также более трети женщин подвергались контролирующему поведению со стороны партнера. Факты физического насилия (толчки, дерганье за волосы, пощечины, пинки и прочие действия для нанесения физической травмы) признали 28,4% опрошенных женщин, в том числе 17,8% из них становились жертвами вне партнерства. Экономическому насилию несколько чаще подвергаются жительницы городов, всего же такие факты в партнерских отношениях признали 16,3% опрошенных. Примерно столько же (16,9%) сообщили о случаях сексуального насилия со стороны партнера.

"Сельчанки меньше отмечают факты насилия, но я это связываю с особенностью менталитета. А еще одна особенность, которую мы выявили, в том, что жертвы насилия, которые даже были вынуждены обратиться за медицинской помощью, стараются скрывать эти факты. Многие женщины склонны оправдывать своих партнеров-агрессоров", - добавила Ирина Лашук.

Друзья и знакомые чаще всего (38,7%) становятся субъектом совершения физического насилия над женщиной вне партнерства, гораздо реже - родители, братья и сестры, коллеги, незнакомцы и прочие. Случаи насилия со стороны взрослых детей в отношении их матерей единичны. "С другой стороны, часто дети становились свидетелями домашнего насилия, причем не единожды", - отметила Ирина Лашук. Подобный образец поведения напрямую влияет на потенциал развития ребенка и его навыки борьбы с конфликтами и стрессом в будущем. Если оставить все как есть, некоторые дети будут воспроизводить такие же механизмы поведения, издеваясь над ровесниками, проявляя насилие к членам семьи уже во взрослой жизни. "Кроме того, мы включили еще вопрос, имеют ли детей (или хотят иметь) женщины, которые подвергались сексуальному насилию. Оказалось, 30% опрошенных не имеют детей - это довольно много, чтобы существенно влиять на демографическую ситуацию в стране (не говоря уже о моральном аспекте). К тому же нельзя исключать возможность, что некоторые просто не признавались в том, что стали жертвами сексуального насилия", - добавила эксперт.

25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) стартовала глобальная кампания "16 дней активизма против насилия в отношении женщин", которая завершится 10 декабря (День прав человека). Сегодня в Минске состоялся брифинг, на котором помимо прочего представлены результаты исследования по распространенности насилия в отношении женщин в Беларуси, анализа экономических потерь вследствие насилия в семье, передовой опыт по противодействию насилию в семье и насилию в отношении женщин.

Кампания "16 дней активизма против насилия в отношении женщин" в этом году проходит под лозунгом "Окрась мир в оранжевый цвет" с хештегами #HearMeToo (#ВыслушайМеняТоже), #orangetheworld (#СделаемМирОранжевым) и #16days (#16дней). В Беларуси эта кампания традиционно поддерживается агентствами системы ООН, общественными организациями и государственными структурами, ведущими активную деятельность в сфере предупреждения насилия в отношении женщин и девочек и также домашнего насилия.-0-