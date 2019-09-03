3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Весь следующий год в Беларуси будут проходить мероприятия, посвященные этой птице.

"В большинстве мест расселения у нас глухарь - редкий вид. В числе главных угроз для него - исчезновение мест проживания из-за вырубки леса, добыча живицы на токовищах и возле них, охота на самцов на небольших токовищах, хищники (в том числе енотовидная собака)", - сказал специалист АПБ по природоохранным вопросам Семен Левый.

Глухарь относится к отряду курообразных. Этот вид распространен на территории Беларуси весьма неравномерно, чаще встречается в северных районах и на востоке. В стране водятся два подвида: западноевропейский и среднерусский. В прошлом в Беларуси насчитывалось примерно 8-9 тыс. особей, но глухарь - это таежная, северная птица, и в связи с изменением климата его численность в Беларуси сокращается.

Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000-го. Птица 2019 года в Беларуси - большой подорлик. Главная цель кампании - привлечь внимание к красоте природы и птиц, необходимости их сохранения. Акции проводятся в течение всего года и дают возможность большому количеству людей поучаствовать в творческих конкурсах и природоохранных мероприятиях. Идеи по проведению кампании "Птица года" можно направлять на электронный адрес координатора: ptushki.org@gmail.com.-0-