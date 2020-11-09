Птицей 2021 года в Беларуси назван козодой

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" объявила птицей 2021 года козодоя, который сменил в этом статусе глухаря, сообщили БЕЛТА в АПБ.

Кроме козодоя претендентами на это звание были еще три кандидата - длиннохвостая синица, тростниковая овсянка и обыкновенная горлица.

Обыкновенный козодой (бел. Ляляк звычайны) - единственный представитель отряда козодоеобразных в Беларуси. Всего в мире насчитывается около 120 видов из этого отряда. Русское название, как и во многих других европейских языках, является калькой с латинского. Оно отражает связь этого вида с пастбищами и домашними животными, вокруг которых птицы ловили насекомых.

Как подчеркнул специалист АПБ по природоохранным вопросам Семен Левый, пока козодою не грозит исчезновение. "Но у нас есть только оценка численности в Беларуси 1997 года: 35-50 тыс. гнездящихся пар. Нередки случаи гибели от автомобилей, так как козодои любят отдыхать на лесных дорогах. Этой проблемой мы хотели бы заняться в следующем году в первую очередь. Кроме того, как и все птицы, гнездящиеся на земле, они страдают от разорения гнезд наземными хищниками", - рассказал он.

Козодой размером с голубя, но с более длинными крыльями и хвостом. Длина тела до 29 см, размах крыльев - до 64 см. Вес не превышает 100 г. "Увидеть козодоя в дикой природе - большая удача. И не только потому, что он активен только в сумерках и ночью. Эта птица - мастер маскировки, его оперение практически сливается с цветом лесной подстилки и коры деревьев. Короткие пальцы не приспособлены для обхватывания ветвей. Козодой, наверное, единственный вид у нас, который садится вдоль ветки", - отметили в АПБ.

По словам специалистов, кладку из двух яиц самка откладывает прямо на лесную подстилку, чаще всего в сосновом лесу. О присутствии козодоя можно узнать по его продолжительной трели, напоминающей тарахтение мотоцикла. На зимовку в сентябре козодои из Беларуси улетают в Южную Африку, возвращаясь обратно в конце апреля.

Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000 года, чтобы привлечь внимание людей к диким птицам Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения мест их обитания. Весь 2021 год будут проходить мероприятия, посвященные козодою, к которым смогут присоединиться взрослые и дети, подробности будут опубликованы на сайте АПБ.

В прежние годы символами Беларуси были белый аист, белая трясогузка, иволга, домовый воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, хохлатый жаворонок, щегол, большой подорлик и глухарь.-0-