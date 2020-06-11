ПЦР-исследование на COVID-19 для выезда за границу проводится платно во всех регионах

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане, выезжающие за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, могут обратиться за проведением лабораторного ПЦР-исследования на платной основе в центры не только в Минске, но и в областях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Такие исследования проводят Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, а также Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский и Могилевский областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Как сообщалось ранее, для прохождения тестирования необходимо иметь с собой копии паспорта и билетов в страну выезда.

По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.-0-