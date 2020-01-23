Публичное обсуждение новых законопроектов набирает обороты - Ипатов

23 января, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Законодательная сфера Беларуси выходит на новый качественный этап. Закреплена обязательная криминологическая экспертиза, в законодательный процесс все больше вовлекается общественность. Публичное обсуждение новых нормативных актов в Беларуси набирает обороты. Об этом заявил сегодня директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов на семинаре в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если в 2016 году на сайте "Правовой форум Беларуси" было размещено для обсуждения только 22 нормативно-правовых акта, то в 2019 году их было почти в 8 раз больше - опубликовали более 170 законодательных документов различных видов и тематики. Положительная динамика очевидна. Главное, чтобы эта тенденция укреплялась", - отметил руководитель НЦЗПИ.

Согласно плану законопроектной деятельности на 2020 год предполагается разработать 27 документов, из которых 5 законопроектов внесены главой государства. По мнению Вадима Ипатова, многие законы требуют кодификации, например это касается нормативно-правовых актов о здравоохранении - их насчитывается около 2 тыс. Ведется работа над кодексом об архитектурной и строительной деятельности.

По словам Вадима Ипатова, в Беларуси сложилась сбалансированная и компактная система законодательства. За годы независимости страны было принято более 3 тыс. законов и сегодня действуют 2 тыс. 100, из которых около 270 являются праворегулирующими, остальные касаются внесения изменений и дополнений, а также ратификаций договоров.

В настоящее время законотворческий процесс характеризуется стройностью, логичностью и последовательностью. Рассмотрение законопроектов в парламенте должно осуществляться в течение не более чем одного года. Это позволяет обеспечить соответствие принимаемых законов насущным запросам общества и государства, отметил директор Национального центра законодательства и правовых исследований.-0-