Пучков: слава богу, что попытка государственного переворота в Беларуси не получилась

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка государственного переворота в Беларуси не получилась и белорусы живут спокойной, нормальной жизнью и дальше, заявил на встрече в международном медиаклубе "Формат А-3" обладатель серебряной и золотой кнопок YouTube, публицист, блогер, переводчик-пародист и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный многомиллионной аудитории под творческим псевдонимом Гоблин, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь, знаете, вообще прекрасная страна, и там прекрасные люди. Сколько раз бывал - замечательно! Одни положительные впечатления. Лично мне в Беларуси страшно нравится. Чистота, порядок. Все скромно, я лично не видел никакой показной вызывающей роскоши, как это у нас теперь принято. И люди с чувством собственного достоинства: ни за кем не бегаем, никому не поклоняемся", - сказал в беседе один из самых успешных блогеров России.

В беседе он прокомментировал прошлогодние события в Беларуси, назвав протесты попытками госпереворота и цветной революции.

"Ничего не получилось. И слава богу! Белорусы спокойной, нормальной жизнью живут и дальше. Вот если бы получилось и туда бы, например, зашел европейский капитал (а это подразумевалось), это привело бы к неприятным последствиям. Интересно ли Mersedes, что есть конкурирующий автомобиль МАЗ? Уверяю, что нет. Нужны ли им какие-то производства? Нет, не нужны. Все это мы на постсоветском пространстве видели. Производства закроют, люди потеряют работу, а их будут "лечить", как нас в России на протяжении 30 лет, что мы наконец-то получили свободу. Огромное спасибо! Мне бы денег хотелось в первую очередь. Свобода - это вторично. Первично - накормить детей и семью. Чтобы я мог найти себе работу, обеспечить нормальное существование, а уже все остальное потом. В 90-х годах я в милиции служил, у меня первая зарплата была 26 долларов на старте, а когда через шесть лет уволился - 180. Это просто мало. И сказки про свободу лично мне не нужны. Есть экономическая стабильность, значит, есть возможность работать, кормить и обеспечивать детей. Считаю, что белорусам повезло", - уверен Дмитрий Пучков.-0-