Пульмонолог о лечении коронавируса, защите медиков и о том, как не нести опасность в чужую семью

Мария Журович сегодня в числе тех, кто находится на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Заведующая пульмонологическим отделением №2 6-й городской клинической больницы Минска встретилась с журналистами сразу после окончания своей смены, чтобы ответить на самые злободневные вопросы. Пульмонолог рассказала в интервью БЕЛТА, как защищены от COVID-19 сами медики, почему им мешают панические настроения в обществе и как каждый из белорусов может помочь врачам справиться с ситуацией.

- В эти дни медики работают не жалея себя. Насколько обеспечена защита медработников?

- Защита медицинских работников - это сегодня основная цель, потому что медики находятся на передовой. Сейчас нет разных специальностей, есть одна основная - врач, от работы которого зависит то, с каким результатом мы выйдем из этой сложной ситуации, за какой период времени мы справимся и победим коронавирус и от каких неблагоприятных моментов мы можем многих людей оградить, чтобы спасти им жизнь.

После инфекционной клинической больницы №1 для лечения пациентов с COVID-19 и приема контактов первого уровня была задействована наша больница. Еще в конце февраля у нас было предпринято много мер, сделано очень много правильных шагов для того, чтобы оградить медицинских работников, создать условия, чтобы они были здоровы и оставались в строю. Потому что если любой врач выходит из строя, то за собой он тянет цепочку своих коллег. В итоге мы можем столкнуться с очень серьезными последствиями.

В нашем учреждении была возможность обучить весь персонал, начиная от врачей, медсестер, санитарок и до буфетчиц. Как надеть и снять костюм, как себя обработать, где грязные зоны, где условно чистые, где мы можем есть, спать, как мы должны выйти из учреждения, где мы должны принять душ, раздеться, повесить свою рабочую одежду. Я по своей клинике могу сказать, что у нас достаточно масок, респираторов и спецодежды. Все сотрудники приходят на работу спокойно и знают, что будут защищены. В обязательный шлюз - такое условно ограниченное помещение, где мы переодеваемся, - можно заходить только по одному. Когда человек вышел, дверная ручка должна быть обязательно обработана антисептиком.

Речь идет о защите не только медработников в стационарах, которые работают именно с COVID-19 и его осложнениями, но и участковых врачей и медиков во всех лечебных учреждениях. Нужно быть готовыми, что в любое из них может поступить пациент, который страдает COVID-19.

- Что может сделать каждый из нас, чтобы защитить медработников?

- Мой призыв ко всем белорусам - в первую очередь нужно позаботиться о себе. Потому что мы окажем помощь всем, кто к нам обращается, но ваша жизнь и здоровье в первую очередь в ваших руках. Нужно соблюдать все правила изоляции, разобщения, санитарно-гигиенические меры. Необходимо ограничить бесцельное хождение, посещение разных учреждений, заведений, магазинов. Без этого всего можно жить. А заразиться коронавирусом, подхватить инфекцию можно в любом месте, надо быть к этому готовым. Причем заражение может пройти незаметно, в этом коварство заболевания.

Врачам приходится сталкиваться с тем, что заболевает целая семья, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. Порой если бы человек соблюдал все необходимые меры, рекомендованные Минздравом, то это позволило бы предупредить или избежать заболевание.

- Действительно, по-прежнему можно видеть большое количество пожилых людей, которые ходят по рынкам и магазинам. Как я понимаю, многие еще не осознали своей ответственности в распространении заболевания.

- Они не понимают своей ответственности перед другими людьми, что они в ответе не только за себя, а могут принести беду и в чужую семью. Болезнь не выбирает. Она приходит незаметно, неожиданно, и каждый думает, проявляя беспечность, что она его не коснется. А это совершенно не так. Во многих случаях болезнь протекает легко, с минимальными клиническими признаками. У кого-то есть незначительные респираторные проявления в виде температуры, першения в горле, люди на это не обращают внимания. Порой и не хотят думать о том, что они больны. Но они уже могут передать это заболевание в первую очередь своим близким. Самые уязвимые - их пожилые родители, бабушки и дедушки.

- Насколько влияют хронические заболевание на течение болезни?

- Чем больше хронических заболеваний имеет человек, тем выше риск. Можно назвать сердечно-сосудистые, хронические заболевания органов дыхания, онкологические. Очень коварен сахарный диабет, лишний вес. В группе риска страдающие вредными привычками, ведущие асоциальный образ жизни.

Люди, умершие в Беларуси с подтвержденным диагнозом COVID-19, имели массу хронических заболеваний. Например, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Есть пациенты с онкологией, с метастазами в разных органах, с сахарным диабетом, с ожирением 2-й и 3-й степени. В то же время многие молодые здоровые люди переносят заболевание бессимптомно. Порой у них вирус выявляется случайно - только потому, что они попали в контакты, и были проведены специфические обследования, диагностика.

Больше умирают от тяжелых хронических болезней, а COVID-19 - последняя капля, которая способствует тому, что эти болезни пришли в состояние декомпенсации. Люди умирают от сердечной и дыхательной недостаточности. К ней приводят хронические болезни. А COVID-19 явился триггером, который обострил эти состояния.

- На недавнем совещании в Минске глава государства озвучил такую статистику. Общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний - на 9%. Что вы можете сказать по этому поводу как практикующий врач?

- Год году рознь. Уровни заболеваемости и смертности зависят от разных причин. Болезни органов дыхания имеют сезонный характер. Как правило, подъем происходит в зимне-весенний период. В 2019 году заболеваемость органов дыхания была значительно ниже, чем в 2018-м. Сказывались погодные условия. Если же брать первый квартал 2019-го и нынешнего года, то могу с уверенностью сказать, что в прошлом году летальность от пневмоний была выше, чем в этом.

- На том же совещании Президент говорил, что нельзя мириться с гибелью людей, надо бороться за каждого человека...

- От пневмонии люди часто умирают потому, что поступают к нам в запущенном состоянии. Чем дольше пациент находится дома без оказания специализированной помощи, занимается самолечением, тем выше вероятность, что он поступит в стационар с необратимыми изменениями. Поэтому мы призываем тех, кто болеет, и их близких не пускать дело на самотек. Так вы поможете и себе, и медикам.

- Каждый день на людей обрушивается поток информации по поводу COVID-19. Многие поддаются панике. Какие риски это несет?

- С такими же людьми приходится сталкиваться мне и всему медицинскому персоналу. В итоге зачастую очень много сил уходит на тех, кто боится, хотя клинические проявления у них минимальные. Я никого не обвиняю и не упрекаю. Люди сейчас очень информированы благодаря интернету. Но отправляясь на обход, я со своими пациентами обязательно провожу беседу, пытаюсь донести до них ситуацию простыми словами. Прошу обязательно спрашивать, если что-то непонятно. Это помогает, люди успокаиваются, у них появляется уверенность.

Паника совершенно ни к чему. Она ни в каком деле не дает положительного результата. Паникер даже с легкими заболеваниями выздоравливает дольше. А иногда человек тяжело болеет, но при этом очень хочет выздороветь, верит в это, верит медикам и доброжелательно к ним относится - такое единство сторон обеспечивает успех.

- Как врач вы наверняка отслеживаете статистику по COVID-19, которую дает Минздрав. Насколько она соотносится с тем, что происходит на ваших глазах, в вашем отделении?

- Цифры, которые дает в прессу Минздрав, достоверные. У врачей нет никакого желания, цели что-то скрывать. Каждый случай COVID-19 подтвержден, верифицирован. Наша задача сейчас, всего общества, не только медиков, - сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Все плохое когда-то заканчивается. Но как мы выйдем из эпидемии, зависит от каждого из нас. Когда мы все вместе, то мы сильны, и шансов победить больше.-0-