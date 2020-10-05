Пункт пропуска "Урбаны" планируется сдать в эксплуатацию в ноябре

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт пропуска "Урбаны" планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции в ноябре. Такая информация прозвучала в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Готовность этого объекта таможенной инфраструктуры - 93%. После реконструкции его пропускная способность увеличится почти в четыре раза. Сейчас через пункт пропуска "Урбаны" проходят 270 авто в сутки, после реконструкции - до 1 тыс.

Также на реконструкции находится пункт пропуска "Верхний Теребежов", готовность которого 70%. Его планируется сдать в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года. Пропускная способность пункта сегодня 255 авто в сутки, после реконструкции - 900.

"Глава государства задал вопрос об улучшении инфраструктуры на других участках. Конечно, мы анализируем ситуацию, смотрим в первую очередь, какие регионы, какими автомагистралями они связаны, есть ли там смысл развивать большую таможенную инфраструктуру, будет ли она востребована", - сказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Он подчеркнул, что все необходимо делать в комплексе, с учетом ремонта дорог.

Председатель ГТК подчеркнул, что ведомство активно налаживает диалог с транспортными компаниями и перевозчиками в контексте выявления проблем инфраструктуры границ. "Мы изучаем их мнение и прислушиваемся к нему. К сожалению, проблема очередей на границе имеет место. Как правило, эти проблемы связаны не с работой белорусской стороны, а от действий сопредельной стороны", - заключил он.-0-