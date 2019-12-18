Пункт пропуска "Урбаны" временно не будет работать 24 декабря

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт пропуска "Урбаны" на границе с Латвией на несколько часов приостановит работу 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"В пункте пропуска "Урбаны" (сопредельный латвийский - "Силене") 24 декабря будет приостановлена работа в связи с настройкой телекоммуникационного оборудования и тестирования автоматической телефонной станции. Ориентировочное время - с 0.00 до 6.00", - рассказали в ведомстве.
Для более комфортного пересечения границы в указанный период Госпогранкомитет рекомендует выбрать ближайший пункт пропуска "Григоровщина". За обстановкой на границе можно следить на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.-0-