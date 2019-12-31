Пункт упрощенного пропуска "Видзы" на границе Литвы и Беларуси станет международным

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения. Пункт упрощенного пропуска "Видзы" станет международным, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года подписали сегодня первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский и директор Дирекции пограничных пунктов пропуска при министерстве транспорта и коммуникаций Литвы Миндаугас Зобиела.

В документе официально закреплены договоренности белорусской и литовской сторон об изменении статуса пункта упрощенного пропуска "Видзы" на международный и упразднении пунктов упрощенного пропуска "Клевица" и "Кемелишки". К такому решению белорусская и литовская стороны пришли в связи с необходимостью увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в условиях реконструкции одного из крупнейших пунктов пропуска - "Каменного Лога".

Соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года - один из основных документов, направленный на обеспечение функционирования пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

Во время встречи белорусская и литовская стороны также обсудили иные вопросы взаимодействия, в том числе совместную скоординированную работу в период новогодних праздников.-0-