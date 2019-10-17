Пункты пропуска на белорусско-латвийской границе реконструируют по гранту международного проекта

17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупный инфраструктурный проект международной технической помощи "Модернизация пункта погранперехода Урбаны - Силене (Латвия-Беларусь)" будет реализован на белорусско-латвийской границе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Проект финансируется за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Вклад Европейского союза в финансирование проекта составляет 4,57 млн евро, в том числе для Беларуси - 3,5 млн евро.

Комплекс запланированных в соответствии с ним работ направлен на расширение проезжей части между "Урбанами" и "Силене" до трех полос движения, разделенных пешеходной дорожкой, в каждом направлении (по одной полосе для грузового транспорта; легковых автомобилей/автобусов; экстренного/дипломатического транспорта). Сейчас между автодорожными пунктами пропуска дорожное полотно имеет всего 2 полосы ( по полосе для въезда в Беларусь и на выезд), что приводит к эффекту "бутылочного горла".

Также по проекту белорусской стороной планируется строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса для сканирования транспортных средств. Использование данного комплекса и технологии неинтрузивного (без вскрытия) таможенного досмотра позволит более эффективно противодействовать международному терроризму и контрабанде оружия, наркотиков, сигарет, алкогольных напитков и других товаров, а также будет способствовать повышению качества таможенного контроля, сокращению простоев транспорта, связанных с необходимостью проведения операций таможенного контроля. Ожидается, что время таможенного досмотра транспорта сократится с 3 часов (в целом) до 10 минут.

"Реализация проекта позволит повысить транзитную привлекательность Беларуси", - отметили в таможне.

В настоящее время в пункте пропуска "Урбаны" продолжается масштабная реконструкция. Работы идут без его закрытия, все службы работают в штатном режиме. Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в активной стадии строительства находятся служебно-производственное здание, здания служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля, пункта весогабаритного контроля, модули оформления транспортных средств. Второй пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года, а в целом завершить реконструкцию намерены в декабре 2020-го.

После завершения всех работ пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза - до 1 тыс. автомобилей в сутки, что особо актуально во время проведения Беларусью совместно с Латвией чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году.-0-

Фото Витебской таможни