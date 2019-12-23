Пусть сбываются мечты - Румас поздравил воспитанников детдома "СемьЯ"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравил в Минске воспитанников детского дома №7 "СемьЯ" с наступающими праздниками, передает корреспондент БЕЛТА.

"В конце декабря все мы - взрослые и дети - живем предвкушением волшебного праздника. Мне очень приятно находиться здесь, - сказал Сергей Румас. - Надеюсь, что уходящий 2019 год оказался для вас счастливым. Даже если были какие-то неприятные моменты, хочу пожелать, чтобы с последним боем курантов они ушли в небытие".

Он подчеркнул, что такие мероприятия по поручению Президента проходят по всей стране, чтобы ни один ребенок не был забыт и обделен вниманием в предновогодние дни.

Сергей Румас высказал отдельные слова благодарности воспитателям и преподавателям, пожелал всем счастья и здоровья. "Пусть сбудутся мечты!" - сказал Сергей Румас. От имени правительства он вручил руководителю учреждения сертификат на семь планшетных компьютеров. Дети также получили сладкие подарки с символом 2020 года.

Матвей получил подарки к Новому году

В детском доме для ребят созданы комфортные условия, они воспитываются в домашней атмосфере. Здесь нет групп. Девочки и мальчики разных возрастов, юноши и девушки живут в семи квартирах - по 10 человек в каждой. После праздничного концерта премьер-министр побывал в одной из них, где во время чаепития пообщался с детьми. Ребята подарили Сергею Румасу художественную композицию на тему Нового года, сделанную собственными руками. Их интересовало, как добиться успехов в работе, как премьер-министр отмечает Новый год, куда ездит отдыхать в отпуск.

Детский дом расположен в Октябрьском районе Минска. Здесь воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Первых жильцов здесь приняли в августе 2000 года. В квартирах есть прихожая со встроенной мебелью, гостиная, пять жилых комнат с двумя кроватями, кухня. Они объединены комплексом социально-бытовых помещений: пищеблок, прачечная, медицинский блок, библиотека, тренажерный зал, швейная мастерская, универсальный, компьютерный зал, сенсорная комната.

"В выходные мы ездим на экскурсии, ходим гулять, выпекаем, делаем салаты. Приходят в гости родные детей - бабушки, крестные, тети", - рассказала воспитатель одной из квартир Надежда Атанасова.

На Новый год малыши заказали в подарок игрушки, мальчики среднего школьного возраста - мячи, наборы лего, игры, девочки постарше - косметику, красивую обувь, одежду. "Главное, чего хочется, - исполнения желаний. Верю в новогоднее волшебство", - призналась одна из воспитанниц Вероника Каныш. Девушка хочет в будущем поступить в лингвистический университет, изучать иностранные языки. Во время праздника она зачитала стихи собственного сочинения.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Александра Лукашенко. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-

Фото Оксаны Манчук