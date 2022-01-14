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14 января 2022, 15:29

Пустили корни в Новолукомле: семь лет мирной жизни украинской семьи, ставшей белорусской

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Семь мирных лет и новое гражданство, младший сын с новолукомльской пропиской, многочисленные друзья и позитивный взгляд в будущее. Такой описали корреспонденту БЕЛТА жизнь на гостеприимной белорусской земле украинцы, получившие недавно гражданство нашей страны, - семья Устиновых из города Горловка Донецкой области.

Бежать от военных действий в Донецкой области Алексей и Оксана Устиновы решили сразу, как только на их малой родине начались беспорядки, еще в 2014 году. Взяв сына Денисия и дочь Василису, сначала отправились к родне в Харьков. Затем узнали, что ситуация в родной Горловке совсем не меняется, а даже наоборот. К тому времени родственники из Новолукомля, связавшись с Устиновыми, предложили пожить в тихом чашникском крае. У супругов на тот момент с собой было лишь два чемодана с летней одеждой. Они отправились в Беларусь всего на две недели, максимум - месяц, чтобы переждать навалу.

Дальние родственники приютили, дали кров, помогли с пропиской. Глава украинской семьи и его супруга нашли работу, детей определили в детсад и школу. Раззнакомившись с новолукомчанами, Устиновы поняли, что местный народ почти не отличается от их знакомых из Горловки: такие же открытые, светлые. Да и Алексея с Оксаной все в городе энергетиков называли не меньше, чем ясное солнышко - настолько улыбчивыми, приветливыми и общительными они были и остаются, несмотря на все перенесенные трудности. Точно так же и их детишки быстро сошлись со сверстниками, обзавелись друзьями, чувствуют себя на белорусской земле как дома.

Почти три года назад в семье встретили пополнение - сына Матвея, с которым мама сейчас находится в декретном. Алексей Устинов рассказал, что им всем пришлось и в общежитии пожить, и на съемных квартирах, а теперь им как многодетным предоставили на условиях льготного кредитования новую двухкомнатную квартиру. Получить белорусское гражданство жители Горловки захотели сразу, но им пришлось подождать положенный по законодательству срок. И вот спустя семь лет, которые прошли в мирном труде и заботах о близких, семья получила белорусские паспорта.

"У нас на малой родине остались родители. Мой отец, кстати, считается по национальности белорусом: дед и бабушка были родом из вашей страны, переехали в советские годы в край шахтеров, чтобы работать на благо государства. Там и осели, обзавелись семьями. Теперь, можно сказать, происходит некоторый круговорот: уже мы переехали в Беларусь, чтобы здесь жить и работать. Надеемся, что однажды сможем забрать сюда и родителей, потому что на родине ситуация не улучшается, там экономический застой и перспектив для людей нет", - поделился Алексей Устинов.

Украинцы, которые стали полноправными гражданами Беларуси, считают, что война в свое время показала, кто из родственников был готов помочь в беде и где живется спокойно, мирно. В Новолукомле Устиновы уверены в завтрашнем дне. Глава семейства работает в строительной бригаде агропромышленного комплекса. Его супруге после отпуска по уходу за ребенком тоже будет где трудиться. Дети досмотрены, старшие уже и забыли, что такое выстрелы на улицах, и не знают, чего можно бояться в благополучном городке, где все находится в шаговой доступности - и школа, и детсад, и развлекательный центр. "Здесь, в Беларуси, мы точно знаем, что любая наша проблема может быть решена, хорошие люди и специалисты нам неоднократно помогали, в том числе из миграционной службы. Мы обрели стабильную жизнь, смело смотрим в будущее - чего еще желать?" - задает риторический вопрос многодетный отец и уже официально белорус.-0-

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