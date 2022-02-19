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19 февраля 2022, 19:04

Пустовой: белорусам ближе орало, а не меч

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому народу ближе не меч, нам ближе орало. Об этом во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" заявил политический обозреватель дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Евгений Пустовой, передает корреспондент БЕЛТА.

Евгений Пустовой считает, что белорусы на протяжении всей своей истории жили мирно и хотели созидать, а не разрушать.

"Беглые предали страну. Из своих европейских квартир и офисов они издеваются над нашей страной и наговаривают на нее. Они хотят сделать раскиданное гнездо из Беларуси. Но у нас есть наша независимость, наша государственность и наш референдум! Наша история закалила нас, как меч в кузнице. Но для белорусов ближе не меч. Нам ближе орало, поэтому на нашей государственной символике изображены колосья и снопы, а не латы и рыцари. Белорусы всегда мечтали о своей земле. Это тысячелетняя мечта наших предков. Это отражено в нашей Конституции. Наши предки хотели сажать хлеб и строить. Нам этого не давали, поэтому строить приходилось оборонительные сооружения", - рассказал Евгений Пустовой.

Он подчеркнул, что обновленная Конституция Беларуси поспособствует развитию государственности.

"Бойницами вежа в Каменце смотрела на запад. Уже тогда наши предки понимали, откуда исходит опасность. За девять столетий эти бойницы видели многое. Но они никогда не видели, как европейские функционеры вырезают реликтовый лес и строят на нашей границе свои укрепления. От кого они там строят стену? От наших беглых? Видимо, они ими наелись. Заблудилась Европа в своей демократии. А мы на референдуме примем ту Конституцию, которая даст развиваться нашей государственности", - заключил политический обозреватель.-0-

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