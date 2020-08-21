Путем провокаций не достичь мира и стабильности - парламентарий

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Путем провокаций не достичь мира и спокойствия в стране. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Николай Васильков.

По словам парламентария, современная история показывает: в новое время ни одна революция не дала продвижения вперед. "Это видим на примере республик постсоветского пространства. Упадок экономики, деградация сельского хозяйства и социальной сферы - примерно таким может быть и итог преобразований, к которым призывают наш народ так называемые патриоты. Удовлетворяя свои политические амбиции, они не задумываются о том, как все это отразится на жизни простых людей: рабочих, пенсионеров, инвалидов, детей. Их заявления не продуманы, влекут беспорядок, хаос, раскол в обществе. Путем провокаций не достичь мира и спокойствия в стране", - сказал он.

Как подчеркнул Николай Васильков, к счастью, большинство граждан осознают обреченность оппозиционной программы. "Мои избиратели - за спокойную и безопасную жизнь, мир и стабильность", - отметил он.

Депутат Палаты представителей уверен: во всех отраслях в Беларуси есть резервы и ресурсы для дальнейшего развития. "Наработанная за годы суверенитета и независимости основа является фундаментом для поступательного и постепенного продвижения. Нужны не навязчивые призывы к бессмысленной революции, а продуманное реформирование, которое продолжит стабильное развитие во всех без исключения сферах нашей жизни", - подчеркнул Николай Васильков.-0-