Путешествие в мир первозданной природы

Настоящим сокровищем Беларуси является природа. Заповедные земли, где строго ограничено любое антропогенное вмешательство и даже нахождение человека, входят в состав Березинского биосферного заповедника и четырех национальных парков – "Припятского", "Нарочанского", "Браславские озера" и "Беловежская пуща". Каждый из них бережно сохраняет уникальные экосистемы, развивая при этом и набирающий сегодня популярность у ценителей здорового образа жизни экотуризм. Подробнее о важности этого направления, актуальных вопросах природоохранных территорий на примере Березинского биосферного заповедника рассказал его директор Андрей ПРОКОШИН.

– Андрей Михайлович, Березинский заповедник – край нетронутой природы. Расскажите подробнее, что он собой представляет и чем ценен.

– Уникальность территории Березинского биосферного заповедника в неповторимой для севера Беларуси мозаике практически неизмененных человеком природных ландшафтов. Его территория представляет собой значительный по площади массив лесов и болот, сохранившийся в естественном состоянии среди преобразованных ландшафтов Южного Поозерья, и имеет принципиальное значение для сбережения биологического разнообразия северной части Беларуси. Благодаря расположению на водоразделе является аккумулятором влаги и способствует удержанию водности Березины.

Основную часть заповедника занимают лесные, болотные и луговые экосистемы, причем на долю лесов приходится 89 % всей территории. Разнообразие природных ландшафтов определяет богатство растительного и животного мира. Вот некоторые цифры: здесь обитает 56 видов зверей, 237 видов птиц, 10 видов земноводных и 5 – пресмыкающихся. Среди них десятки видов очень редкие и подлежат охране. Многочисленные реки и озера заселяют 34 вида рыб. Только у нас на одной территории встречается так называемая большая европейская пятерка крупных млекопитающих: зубр, лось, медведь, волк и рысь. К слову, в заповеднике обитает более трети всей белорусской популяции медведя. А в заповедных лесах, водоемах, на болотах и лугах зарегистрировано свыше 2 тысяч видов растений, из них 823 – сосудистых, 216 – мохообразных, 464 – грибов, 317 – водорослей, 261 – лишайников. Многие из них включены в Красную книгу Беларуси и требуют строгой охраны. Например, венерин башмачок, медвежий лук, ирис сибирский, гладиолус черепитчатый, офрис насекомоносный, береза карликовая, камнеломка болотная. Обилие редких видов растений подчеркивает не только уникальность растительных комплексов заповедника, но и подтверждает высокую степень их естественности.

В результате комплексного анализа многообразия растительных сообществ в соответствии с критериями Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям на территории заповедника выявлено 23 редких для Европы биотопа, основную часть из которых составляют уникальные лесные и болотные. Именно этот факт и обусловливает его исключительную ценность для всей Европы.

– В чем, на ваш взгляд, потенциал заповедных территорий?

– Приоритетная деятельность всех нацпарков и нашего заповедника – природоохранная. Однако красоты нашей природы – это еще и огромная возможность для развития экотуризма и повышения экологической культуры населения. Считаю, что в этом направлении предстоит огромная работа, так как культура нашего общества пока не достигла того уровня, когда посещение именно этих мест в списке вариантов активного отдыха занимало бы верхние строчки. Вместе с тем самосознание людей постоянно повышается, на фоне возросшего интереса к здоровому образу жизни постепенно растет и интерес к экологическому туризму. Поэтому для нас важно своевременно реагировать на запросы общества и представить, не в ущерб основной деятельности, соответствующий туристический продукт, который будет включать пакет предложений, ориентированный на различный возраст, подготовку, семейный статус и другие параметры. Именно в этом я вижу перспективу развития природоохранных учреждений.

– Как в данном направлении работает Березинский биосферный заповедник?

– Наша деятельность делится на два ключевых блока. Первый включает разнообразные формы работы с детьми, в том числе анимационно-развлекательные. Любая экскурсия начинается с посещения Музея природы, где школьники получают стартовую информацию о заповеднике и его обитателях. Знакомство с ними вживую происходит в просторном лесном зоопарке. В условиях, приближенных к естественной среде обитания животных, ребята могут понаблюдать за лосем, зубром, медведем, волком, другими животными и птицами. Массу впечатлений всегда от посещения Музея мифологии и интерактивной экскурсии "Тропа открытий", которая проходит по территории дендропарка и знакомит с луговыми насекомыми, лесными деревьями и кустарниками. Этот и еще один экологический маршрут со специально оборудованными местами наблюдения за дикой природой, а также Дом экологического просвещения, где технически оснащены специальные комнаты для занятий, составляют комплекс экологического образовательного пункта начального уровня для детей. Он создан согласно совместному проекту ЕС и ПРООН "Повышение экологической информированности молодежи через учреждение и развитие "Зеленых школ" в Беларуси" и предоставляет возможность на практике и в непринужденной игровой обстановке применить теоретические знания по природоведению, полученные в школе.

Разнообразные варианты для семейного отдыха и групп различного уровня подготовки разработаны для взрослых посетителей заповедника. Во-первых, продолжительность маршрутов может быть от нескольких часов до недели. Во- вторых, это могут быть пешие, конные, велосипедные, байдарочные, комбинированные маршруты. Главное, что все они проходят по удивительнейшим местам заповедника, позволяя познакомиться с миром нетронутой природы изнутри. Например, велосипедный участок маршрута пролегает через лесные массивы рядом с интересными историческими объектами и памятниками природы, что дает возможность увидеть типичных представителей флоры и фауны заповедника.

Водная часть путешествия включает сплавы по заросшему камышами извилистому руслу реки Березины, системе стариц и пойменных озер. На этом маршруте можно увидеть многие виды птиц и околоводных млекопитающих, таких как речной бобр и выдра. Отсутствие поселений человека практически на протяжении всего пути и труднопроходимые прилегающие к реке леса создают осбую атмосферу путешествия. Это настоящее погружение в дикую природу. Отдельного внимания заслуживают конные экскурсии "Верхом по белорусской "Сельве", "Лесные тайны", "По зеленому "Раю". Новичкам отлично подойдет недельный тур "Ход конем", включающий несколько обучающих занятий по верховой езде. Все экскурсии проходят в сопровождении опытных гидов-экскурсоводов.

– Накануне II Европейских игр по Беларуси прошла эстафета огня "Пламя мира", являющаяся уникальной частью спортивных состязаний. В Витебской области ее маршрут пролегал через заповедник. Каково быть причастным к такому крупномасштабному общественно-культурному мероприятию?

– Эстафета сыграла ключевую роль в выражении спортивных ценностей: мира, единства, дружбы через узнаваемый символ – "Пламя мира". Очень приятно, что нашему коллективу доверили эту почетную и престижную миссию. Знаменательная встреча стала для всех нас дополнительным мощным импульсом к новым свершениям и развитию. Всей командой готовились к этому ответственному событию, огромный интерес проявили и местные жители. Для них и наших гостей талисман II Европейских игр лисенок Лесик во время посещения заповедника стал главным героем. Маршрут участников эстафеты огня прошел вдоль болот к озеру Плавно, где находится одноименный гостиничный комплекс, и по мосту через Березину в деревне Броды, расположенном на стыке Витебской и Минской областей. Огонь II Европейских игр пронесли мастер спорта по тяжелой атлетике Евгений Шавченко и знаменитый местный обитатель болотник – именно он обычно встречает гостей в своих владениях. Мифологический образ органично воплощает наш известный экскурсовод Виктор Ровдо, признанный одним из лучших экскурсоводов Беларуси на X Республиканском туристическом конкурсе "Познай Беларусь". Множество восторженных отзывов после прогулок с ним подтверждает, что свое звание он носит по праву.

– В конце июня заповедник посетила эксперт Совета Европы для очередной инспекции выполнения условий и рекомендаций Европейского диплома охраняемых территорий. Насколько этот диплом важен?

– Европейский диплом охраняемых территорий Совета Европы (EDPA – Europian diploma of protected areas) является престижной международной наградой, учрежденной в 1965 году Комитетом министров Совета Европы и присуждается природным территориям исключительного европейского значения за заслуги в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Этот диплом получили 74 охраняемые территории из 29 европейских стран. Его присуждение дает огромный стимул для эффективной охраны и управления природными ландшафтами, заповедниками или национальными парками, памятниками природы и другими объектами, имеющими особое европейское значение.

Как правило, диплом присуждается на пять или десять лет и может быть продлен на основании положительной оценки деятельности охраняемой территории экспертами Совета Европы. Для нас это очень важный и ответственный экзамен, так как в Беларуси только два обладателя этого престижного документа – наш заповедник и Беловежская пуща. Причем последняя в отдельные годы не смогла пройти очередную сертификацию. Мы же успешно проходили ее без перерывов: диплом для Березинского биосферного заповедника продлевался в 2000, 2005 и 2010 годах, в последний раз на десять лет. В ходе нынешнего визита эксперт провела рабочие встречи с администрацией и сотрудниками заповедника, учеными, представителями негосударственных организаций и органов местной власти, посетила уникальные экосистемы заповедника. Программа пребывания включала также посещение пойменного комплекса реки Березины, высоковозрастных лесов в ядре заповедника, объектов экологического просвещения и туризма.

– В апреле у вас впервые прошли соревнования по фотобердингу "Заповедный кадр", которые привлекли повышенное внимание со стороны орнитологов и стали важным событием в календаре мероприятий ценителей природы...

– Совместно с общественной организацией "Ахова птушак Бацькаўшчыны" наши орнитологи Юрий и Татьяна Богуцкие разработали положения о чемпионате с разными номинациями. Главная цель состязаний состояла в том, чтобы запечатлеть максимальное количество птиц и правильно определить их. Заповедник обеспечил призовой фонд, включавший сертификаты на увлекательнейшие экскурсии "Медвежий угол", "В краю ревущего оленя", "Речной строитель" (наблюдение за бобрами). Считаю, что мероприятие удалось, Собралось более 30 участников, среди них как очень опытные фотобердеры, так и новички. Маршрут пролегал по разным местам заповедника, было много интересных моментов, позволивших нашим гостям сделать массу потрясающих кадров. Мне запомнилась фотография в стиле экшен, на которой запечатлен ястреб, схвативший скворца. Мы получили важный опыт, почувствовали огромную заинтересованность к этому событию, а потому планируем проводить соревнования ежегодно. В следующем году намерены пригласить к участию наших партнеров из России, Польши и Франции.

– Как в целом складывается сотрудничество с общественными негосударственными организациями?

– За последние годы сотрудники Березинского биосферного заповедника значительно расширили взаимовыгодные связи с различными общественными негосударственными организациями Беларуси. Однако наиболее плодотворно работа ведется прежде всего с "Аховай птушак Бацькаўшчыны". Например, значимым для развития сотрудничества стало проведение на территории заповедника научных исследований по учету численности большого подорлика, выявлению возможных смешанных пар малого и большого подорликов, а также описанию биотопической избирательности вида в рамках выполняемого данной организацией проекта "Научно обоснованная охрана глобально угрожаемого большого подорлика в Беларуси". В течение недели координатор проекта В.Ч.Домбровский с тремя коллегами из Эстонии при участии старшего научного сотрудника заповедника Ю.В. Богуцкого проводили обследование территории заповедника и получили обнадеживающие результаты. Птица 2019 года – большой подорлик – находит на территории заповедника оптимальные условия для гнездования.

Ольга БОГАЧЕВА

Полная версия интервью опубликована в журнале "Экономика Беларуси" №2(59)/2019