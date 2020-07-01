Путешествующие по стране белорусы могут принять участие в конкурсе туристических фото

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по туризму предлагает белорусам поучаствовать в туристическом конкурсе "Познай Беларусь", сообщили БЕЛТА в агентстве.

"Номинацией "Я познаю Беларусь" заинтересуются любители путешествовать по Беларуси. Условия участия простые: сфотографироваться на фоне достопримечательностей из списка туристических объектов и разместить свои фотографии в социальных сетях с хэштегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020", - рассказали в НАТ.

Победителем прошлогоднего конкурса в этой номинации стала Дарья Барановская, которая прислала 295 снимков на фоне белорусских достопримечательностей.

Сроки подачи заявок, подробные условия конкурса и остальные номинации будут размещены позже на сайте Нацагентства по туризму.-0-