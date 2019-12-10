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10 декабря 2019, 16:37

Пути белорусских женщин в IT

Во всем мире процент женщин в сфере высоких технологий поступательно увеличивается. Беларусь, согласно данным исследования IT-портала, тоже в этом тренде. В 2018 году наш показатель составил 25,4%, что примерно соответствует среднеевропейскому, в то время как в 2017 году он был 19,2%, а в 2010-м - 7,9%. Однако в разрезе специальностей в отрасли, уровне заработной платы на одинаковых должностях и карьерном росте гендерный дисбаланс остается серьезным. Что мешает женщинам быть шире представленными в IT-секторе, воспринимают ли эту ситуацию как проблему сами участники рынка - на эти и другие вопросы призвано ответить на локальном уровне исследование "Условия доступа к рынку труда в высокотехнологической сфере. Молодые женщины Могилева и Бобруйска". Его проводило МОО "Гендерные перспективы" по проекту "EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства" и представило свои выводы в Минске за круглым столом в учебном центре Белорусского общества Красного Креста.

Перед презентацией итогов исследования кандидат социологических наук Татьяна Водолажская отметила, что подробной официальной статистики о присутствии женщин в IT нет. Можно лишь опираться на данные исследований, согласно которым самыми гендерно сбалансированными специальностями в отрасли являются "технический писатель" и "продавец". Среди аналитиков женщины составляют 59%, тестировщиков - 43,4%, дизайнеров - 41,3%, а среди HR-менеджеров (самая низкооплачиваемая специальность в отрасли) они занимают 93%. В то время как среди разработчиков процент женщин составляет 11,1%, среди руководителей проектов - 36,5%.

Проведенное на примере двух городов исследование носит, скорее, прикладной характер. Его выводы нельзя считать релевантными для всей страны. Основная цель - понять, важная ли это проблема для местных властей, самих компаний (ведь есть мнение, что если женщины сами не хотят идти в сферу, к чему искусственно побуждать их к этому), требуется ли дальнейшее изучение вопроса. Председатель правления МОО "Гендерные перспективы" Ирина Альховка считает: однозначно требуется. Если будет запрос, то в перспективе исследование получит продолжение.

Чем IT привлекает и пугает женщин

Объектом исследования стали 100 девушек в возрасте 16-35 лет из Могилева и Бобруйска (в этом городе организована подготовка по соответствующим специальностям, но нет IT-компаний). Из них половина уже работает в сфере IT и на технологических производствах, половина учится в государственных вузах и на соответствующих курсах. По результатам работы в четырех фокус-группах были выявлены наиболее важные проблемы, барьеры и мотивирующие практики для IT-сферы двух городов. А для проведения второго этапа составлена онлайн-анкета, которую заполняли уже 75 девушек. В итоге вырисовался субъективный образ этой сферы деятельности. Выявлены степень влияния внешних факторов, окружения на выбор в пользу высокотехнологичных профессий, а также стереотипы, модели поведения, практики в обществе, которые помогают или мешают женщинам самореализовываться в IT.ТОП-5 привлекающих в сферу факторов, которые отметили респондентки, - это высокий уровень доходов и финансовая независимость, гибкий график работы, интеллектуальный труд, востребованность и престиж профессии, корпоративная культура компаний. Кроме того, многие девушки отмечали, что их привлекает возможность постоянного развития и ощущение, что ты производишь что-то нужное, полезное обществу.

Самый значительный негативный фактор, который отпугивает, - необходимость много времени проводить, сидя у компьютера, что сказывается на состоянии здоровья, и сложный график, когда для выполнения задачи порой приходится жертвовать личным временем. Девушки, работающие в отрасли, пожаловались на непонимание близких, которые не знают специфику работы и потому не могут разделить с IT-леди ее успехи.

Отрасль отличается необычайно динамичным развитием, из-за чего необходимо постоянно обучаться, приобретать новые навыки. Плюс высокая неопределенность сферы, выполнение меняющихся задач не по инструкции. Для кого-то в таком бешеном ритме заключается вся прелесть работы, но многие женщины, сохраняя за собой важную функцию заботы о семье, видят в этом лишь минус.

IT-сфера для целеустремленных и амбициозных. Поэтому подавляющее большинство девушек отметили, что выбор в пользу будущей профессии сделали сами, проявив независимость. Эксперты отмечают этот позитивный момент рядом с негативным - слабой профориентационной ролью школы и среды. Предлагаемый к рассмотрению в школьные годы набор профессий стандартный, он сильно отстает от современных запросов рынка. И часто сохраняется разделение занятий - для мальчиков и для девочек. Возможности обучения также не везде одинаковые: более узкоцелевые и, соответственно, более продуктивные - курсы для углубления в профессию, которые школьникам, как правило, недоступны.

Немаловажно и то, что у девушек даже нет вдохновляющих примеров, образов перспективной, успешной деловой женщины в отрасли: только 25 из 75 смогли назвать в принципе хоть кого-то выдающегося из истории, считанные единицы указали имена современниц в IT, например, Екатерину Преткель (HR-директор EPAM Belarus).

На вопрос о желании двигаться дальше и создавать собственный бизнес более оптимистично отвечали учащиеся: 66,7% из них хотят иметь небольшую IT-фирму, но четких планов не имеют. Работающие преимущественно не готовы открывать свой бизнес - такой ответ дали 61,5%. Останавливает необходимость финансовых вложений, отсутствие специфических знаний, риск и ответственность, высокая конкуренция, особенно мужская. Для этого нужны особые качества личности.

Причины, которые, скорее всего, побудят женщину бросить эту деятельность - выгорание и усталость. В приоритете заботы о семье, появление другого источника дохода, переезд. И, наконец, потолок карьерного роста, в который женщины упираются раньше мужчин.

Общий вывод, к которому пришли исследователи: IT-сфера - это инвестиции в будущее женщин и экономики страны, а также маркер дифицитов в их профессиональной и трудовой реализации в данный момент в конкретном регионе. Позитивный образ отрасли для женщин представлен слабо. Нестандартная организация труда не очень совместима с образом женщины в семье. Неразвиты вспомогательные механизмы вовлечения в IТ. Общественное сознание полно стереотипов.

Компетентное мнение изнутри

Примечательно, что женщины, которые уже работают в отрасли, проблем с вхождением в нее не видят: все зависит от желания и способностей человека, независимо от пола. Причем в процессе обучения, прохождения стажировки внутри компаний кандидаты сами могут поменять направление будущей работы, осознав, где их сильные стороны и перспективы развития.

Например, участницами круглого стола стали сотрудницы компании IBА Group. Наталья Пучко окончила факультет прикладной математики, но в компании работает совсем не по специальности. Тамара Бутова вовсе гуманитарий, но для нее в IT нашлась ниша - девушка представляет направление развития персонала.

"Наша компания - одна из тех, что стояли у истоков отрасли в Беларуси. Сейчас в ней примерно 2,4 тыс. сотрудников, около 30% женщин, - рассказала Тамара Бутова. - Это нормальная специфика отрасли. Надо ли ее менять? В сферу идут или остаются в ней в зависимости от своих способностей, склада ума. Не вижу, чтобы были какие-то барьеры: если женщина чувствует, что IT - это ее, она может здесь работать. С учетом огромной нехватки кадров я вообще не вижу проблемы трудоустроиться. Особенно на ключевые позиции, места востребованных узких специалистов".

Плюсов для женщин в этой сфере, по мнению сотрудниц IBА Group, много. Как правило, у всех компаний существенный социальный пакет, который снимает множество вопросов по совмещению карьеры с заботой о семье. Есть дополнительные пособия, гибкие графики. А высокий доход позволяет привлекать профессиональных помощниц - нянь. "Но я вижу другую проблему - стеклянный потолок в менеджменте, отсутствие перспектив карьерного роста. Руководители проектов - примерно на 99% мужчины", - сказала Тамара Бутова.

Кроме того, есть руководители проектов, предпочитающие работать с мужчинами. Поэтому когда предстоит большой и значимый проект, набирают команду из числа сотрудников в соответствии со своими взглядами. Для них важна слаженность команды, отсутствие внутренних конфликтов. Если руководителю будет некомфортно с составом, это будет мешать.

Тамара и Наталья признали, что женщины чаще себя недооценивают и стесняются просить повышения зарплаты. Мужчины же используют этот аргумент, потому что, имея выбор, куда пойти после увольнения, они скорее, чем женщины, решатся бросить компанию. "Женщины не только регионально укореняются, но и в компаниях обрастают крепкими социальными связями", - пояснила Тамара.

Других признаков дискриминации, которые были выявлены в незначительной степени исследованием в Могилеве и Борисове, минчанки не отметили. В вопросе уровня зарплат мужчин и женщин, по их мнению, все зависит от специализации и некоторых других факторов, но не гендера. Если специалист очень востребованный, на вес золота, то наниматель сделает все, чтобы его привлечь, независимо от пола. Отказ в трудоустройстве девушке (будущей или молодой маме) гипотетически возможен, если речь идет о ключевой позиции в компании с небольшим числом сотрудников: заменить такого сотрудника в случае чего сложно, наниматель не хочет рисковать. Но в целом в отрасль как раз и берут преимущественно молодых, которые, разумеется, создают семьи, рожают детей. И прекрасно совмещают личную жизнь с работой.Чувства дискомфорта от того, что в коллективе преобладают мужчины, девушки из IBА Group не испытывают. Скорее, наоборот, получают больше знаков внимания. Ироничные замечания, завязанные на особенности пола, образованные и адекватные люди (а только такие и смогут работать в столь сложной сфере) воспринимают как шутку. Обижаться можно только, если принимаешь такие замечания всерьез. Тем более, шутки сыплются с обеих сторон.

Высокие технологии шире работы с компьютерами

Начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на круглом столе подчеркнул, что социально-экономический аспект увеличения доли женщин в IT очень существенный. "Почему ставится вопрос о присутствии женщин в IT? Потому что в нашей стране это высокодоходное рабочее место. В Европе это не так, там это средний уровень зарплат", - отметил он. С другой стороны, не совсем правильно будет проводить навязчивую профориентационную работу с акцентом на IT. "Стране в равной степени нужны и инженеры, медики, строители. Но соглашусь, что сам перечень перспективных и актуальных для рынка труда профессий надо пересматривать регулярно", - добавил представитель Минтруда. И самое главное - подрастающее поколение должно иметь доступ к этому перечню и информации, где и как получить нужные знания и компетенции.

Татьяна Водолажская указала и на другие причины, для чего нужно привлекать больше женщин в высокотехнологичные сферы. "Разнообразие в коллективе, гендерное, возрастное, дает повышение производительности труда, особенно там, где нужен креатив", - привела довод ученый.

Таким образом обеспечивается развитие самой отрасли, которая запускает цепную реакцию в экономике регионов. Ведь IT-сфера способна сохранять молодые кадры на местах. Не секрет, что молодежь стремится в крупные города, столицу. Возможность трудиться на интересной и достойно оплачиваемой работе в родном городе - как удаленно, так и через создание IT-компаний в регионах - серьезный аргумент остаться. Появление платежеспособных жителей дает возможность развиваться сфере услуг, здесь тоже открываются новые рабочие места. И это лишь часть взаимосвязанных процессов, которые могут быть запущены.

Есть и важный социальный фактор - вовлечение в экономическую деятельность людей, которые выпадают из экономики. "Это и люди, потерявшие работу, и мамы после декретного отпуска. Дело в том, что образ IT меняется: в этой сфере работают не только программисты, а люди многих профессий, не всегда непосредственно связанных с компьютером. Это открывает данную сферу для женщин в том числе. Представление об этом должно распространяться", - считает Татьяна Водолажская.

Рецепт дорожной карты

По итогам исследования МОО "Гендерные перспективы" предложены некоторые ориентиры для разработки комплексных программ (дорожных карт) по вовлечению женщин в сферу высоких технологий.

Во-первых, нужно формировать позитивный и адекватный образ женщин в IT, продвигая идеи разнообразия профессий в этой сфере: через медиа, с вовлечением известных в отрасли персон; на публичных площадках и мероприятиях; через открытые клубы для коммуникации с представителями новых профессий и другие креативные форматы.

Во-вторых, необходимо плотное сотрудничество учреждений образования, общественных инициатив и бизнес-компаний. Те же дни открытых дверей или один день с профессионалом для знакомства школьников с IT уже практикуются, но зачастую вовлечены лишь соседние с компаниями учреждения образования. Нужен более широкий охват, а также включение в такие форматы общения женщин. Эффективны будут и консультирующие центры для старших школьников, где ребят сориентируют в профессии и на рынке труда в целом, а уже трудящимся помогут разобраться в предложениях по переквалификации. Всегда уместны будут дополнительные формы образования: кружки, клубы, классы, в том числе ориентированные на повышение уверенности в себе девочек и женщин.

В-третьих, крайне важно проводить кампанию по снятию стереотипов в обществе. Как вариант, можно формировать позитивный рейтинг компаний, учреждений образования, медиа, которые реализуют гендерное равенство на практике, отказываются от стереотипов и показывают пример другим. Внутри компаний можно проводить мероприятия по осмыслению норм поведения и коммуникации между работниками, организовывать тренинги и мастер-классы по коммуникации без стереотипов среди учителей и педагогов.

В-четвертых, для мотивации карьерного роста и развития женщин в IT требуется комплекс как образовательных, так и консультационных и даже социально-психологических услуг. Женщины, будь то в столице или регионах, должны иметь доступ к постоянному поддержанию квалификации, ориентироваться в имеющихся возможностях в городе и интернет-пространстве. И особенно - в ситуациях рождения ребенка и декретного отпуска (через тьюторство или группы взаимного развития). Кроме того, по Беларуси создана сеть бизнес-инкубаторов, которым следовало бы формировать специальные программы для подготовки женщин к открытию своего дела, преодолению барьеров неизвестности и некомпетентности в области бизнеса.

Проект "EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства" реализуется Армянским, Грузинским и Белорусским обществами Красного Креста при поддержке Датского Красного Креста в партнерстве с Датским Молодежным Красным Крестом и Датской консалтинговой компании Connectio в сотрудничестве с государственными органами и НГО и финансируется Европейским союзом. В Беларуси партнерами проекта являются секретариат БОКК, Гомельская и Могилевская областные организации Красного Креста, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, обл- и райисполкомы двух регионов, РМОО "Лига добровольного труда молодежи", Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства, МОО "Гендерные перспективы". Проект направлен на развитие профессионально-технических навыков для трудоустройства, получения достойной работы и предпринимательской деятельности социально незащищенных молодых мужчин и женщин. Исследование является только частью мероприятий. Не менее 30 молодых людей смогут пройти специальное профессиональное обучение, 60 человек получат поддержку своих предпринимательских идей. В целевых областях - Могилевской и Гомельской - будут созданы 12 информационных центров.

"Мы можем оценить потенциал уязвимых категорий, дать им жизненные навыки, поэтому участвуем в таком проекте. И используем опыт партнеров - Датского Красного Креста и коллег в Армении и Грузии", - объяснила интерес организации к теме заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Романия Скоморошко.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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