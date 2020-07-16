Пути наращивания белорусско-турецкого взаимодействия обсуждались на встрече посла Беларуси с главой МИД Турции

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Анкаре состоялась встреча посла Беларуси Виктора Рыбака с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.
В ходе беседы основное внимание было уделено обсуждению ключевых договоренностей, достигнутых между лидерами Беларуси и Турции в Анкаре в апреле 2019 года. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о путях наращивания белорусско-турецкого взаимодействия в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Стороны отметили важность подготовки и проведения второго белорусско-турецкого инвестиционного форума для дальнейшего расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
В контексте межкультурного взаимодействия собеседники обсудили актуальные вопросы реализации проекта международного фестиваля музыки "Восток-Запад" в городе Аланья. Глава внешнеполитического ведомства Турции выразил заинтересованность турецкой стороны в этом проекте. Для его претворения в жизнь намечены конкретные шаги.-0-