Путин дал указания по подготовке поставки в Беларусь российской вакцины от коронавируса

14 сентября, Сочи /БЕЛТА- ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручения по подготовке поставки первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларусь. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

"Отдельно (президенты. - Прим. БЕЛТА) остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник V", Путиным были даны соответствующие указания о подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Беларуси", - сказал представитель Кремля.-0-