Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Беларуси. Соответствующий указ опубликован на российском официальном портале правовой информации. Ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь", - говорится в документе. Другим указом Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.-0-